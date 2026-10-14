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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Capturaron a cabecilla de la disidencias de 'Calarcá' con injerencia en el Nordeste de Antioquia

Capturaron a cabecilla de la disidencias de 'Calarcá' con injerencia en el Nordeste de Antioquia

A alias ‘Emilio Zapata’ lo señalan de ser un experto explosivista con más de 20 hombres a cargo y liderar violentos ataques contra el Clan del Golfo.

Alias Emilio Zapata.jpg
Alias Emilio Zapata.
Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Un nuevo golpe contra las disidencias de alias ‘Calarcá’ en Antioquia reportaron las autoridades tras la captura de uno de los cabecillas del frente cuarto de esa estructura ilegal que delinque principalmente en los municipios de Segovia y Remedios.

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Se trata de alias ‘Emilio Zapata’, quien contaba con siete años de trayectoria criminal en el grupo armado y en el que llegó a ocupar cargos como cabecilla armado y cabecilla de comisión.

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Según las autoridades policiales, actualmente ‘Emilio Zapata’ contaba bajo su mando directo con 20 hombres en armas y se destacaba por su amplio y peligroso conocimiento en la fabricación y manejo de dispositivos explosivos improvisados.

Por ejemplo, se le señala de usar explosivos para generar la muerte de 13 presuntos integrantes del Clan del Golfo durante combates ocurridos en mayo de 2024 en la vereda Plaza Nueva de Remedios.

De igual manera, en los últimos tres años los responsabilizan de varias confrontaciones armadas en zona rural del municipio de Segovia generando varios episodios de confinamientos, desplazamientos forzados y homicidios.

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El capturado ahora fue dejado a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos de terrorismo, homicidio agravado, porte de armas, utilización ilegal de uniformes e insignias, y concierto para delinquir agravado.

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