Familia pide justicia por caso de adulto que permanece en UCI tras brutal agresión en Medellín

Un adulto mayor que se desempeña como vendedor ambulante permanece en UCI luego de ser víctima de una violenta agresión en Medellín, situación por la que su familia asegura que el hombre sufrió graves lesiones en la cabeza y exige que se esclarezcan los hechos.

Parte del ataque quedó registrado en una cámara de seguridad, en donde se observa cómo uno de los presuntos agresores lo derriba de una patada. Posteriormente, el hombre intenta escapar, pero, según el testimonio de sus familiares, la agresión continuó fuera del área cubierta por las cámaras, incluso con una patineta.

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De acuerdo con el relato de un familiar, los vecinos intervinieron a lo que las dos personas señaladas habrían respondido que la víctima supuestamente le decía cosas a una niña. Sin embargo, la familia asegura que no conoce pruebas que permitan establecer qué ocurrió antes del ataque y pide investigar esa versión.

"Por qué al ser defensores supuestamente de una niña, no tenían por qué huir de esa manera, porque ellos huyeron cuando llamaron a la Policía. Cuando llegó la Policía, lo llevaron a la Intermedia de Santa Cruz, lo cual nos parece una negligencia médica, debido a que le dieron de alta viendo las lesiones tan graves que tenía en su cabeza", indicó la persona cercana al hombre.



La preocupación aumentó después de que, según la familia, el adulto mayor fuera trasladado inicialmente a la Unidad Intermedia de Santa Cruz y posteriormente dado de alta. Al notar la gravedad de las lesiones, otro cuadrante policial habría facilitado el contacto con sus allegados, quienes decidieron llevarlo al Hospital Neurológico de Colombia.

En el segundo establecimiento los exámenes médicos identificaron una lesión grave que provocaba una hemorragia intracraneal, por lo que fue sometido a una cirugía de urgencia, por lo que el hombre permanece en cuidados intensivos y su vida continúa en riesgo, según sus familiares.

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Por ahora, la familia del adulto mayor pide colaboración ciudadana para aportar información que permita avanzar en la investigación y conocer qué motivó la agresión que hoy tiene al hombre luchando por su vida en un centro asistencial de la capital de Antioquia.