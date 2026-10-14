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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Esposa de australiano brutalmente apuñalado en Medellín reúne fondos para viajar a Colombia

Esposa de australiano brutalmente apuñalado en Medellín reúne fondos para viajar a Colombia

Donaciones para tiquetes y procedimientos médicos necesarios ya superan la mitad de la meta planteada.

Australiano apuñalado en Medellín.jpg
Australiano apuñalado en Medellín.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Pocos días después de conocerse la brutal agresión contra Frank Stephen Ramírez, un australiano asistente durante el último fin de semana al festival de música electrónica EDC en Medellín, familiares y amigos del extranjero recaudan recursos para ponerse al frente de la situación.

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La campaña promovida a través de la plataforma GoFoundMe es liderada por su esposa, Cindy Aguilera, quien se refirió a Ramírez como un “padre entregado a su hijo, un esposo cariñoso y dedicado”, cuya experiencia en uno de sus mayores sueños como lo era asistir a este evento de talla mundial se “convirtió en una pesadilla aterradora”.

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En la misma plataforma la pareja de la víctima confirmó las versiones policiales inicialmente conocidas, en las que el australiano fue visto arrojado desde un vehículo y con más de 20 puñaladas en diferentes partes del cuerpo en el barrio Laureles por lo que fue trasladado a la clínica Incodol donde avanza su recuperación.

“Fue secuestrado, metido a la fuerza en la parte trasera de un vehículo y apuñalado brutalmente más de 25 veces”, se lee en la descripción de la campaña.

El objetivo de la consecución de recursos, según la familia, está en poder viajar desde Sidney a la capital antioqueña, pues aseguran que el costo de tiquetes y alojamiento de última hora superan sus capacidades. De igual manera, con los recursos esperan poder atender los procedimientos médicos y el proceso de rehabilitación que requiere Ramírez.

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Información de la plataforma indica que la meta de recaudo de 40 mil dólares australianos, cerca de 90 millones de pesos colombianos, ya supera los 22.600 dólares, equivalentes al 57% del total.

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