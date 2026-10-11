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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Bajo pronóstico reservado se encuentra australiano brutalmente apuñalado en Medellín

Bajo pronóstico reservado se encuentra australiano brutalmente apuñalado en Medellín

A la víctima, de 46 años de edad, le propinaron 25 heridas con arma cortopuzante en diferentes zonas del cuerpo. Buscan a los responsables.

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Imagen de referencia.
Cortesía
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

Un ciudadano australiano de 46 años permanece bajo pronóstico reservado en una clínica de Medellín, luego de ser encontrado con 25 heridas ocasionadas con arma cortopunzante en diferentes partes del cuerpo.

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El caso ocurrió durante la madrugada de este domingo 11 de octubre, en el barrio Laureles, y es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer quiénes estarían detrás de la agresión y cuáles fueron los motivos.

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La víctima fue identificada como Frank Stephen Ramírez, quien, según la información preliminar, habría salido del festival de música electrónica EDC Colombia, realizado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, antes de ser hallado cerca de su lugar de residencia.

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Alcaldía de Medellín

El reporte conocido señala que el hombre registraba ocho lesiones en el muslo derecho, seis en el muslo izquierdo, tres en el brazo derecho y ocho en el abdomen. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado a la clínica Incodol, donde permanece bajo atención médica y con pronóstico reservado.

Uno de los testimonios recopilados por las autoridades apunta a que el extranjero habría sido arrojado desde un vehículo hacia la vía pública sin mayores detalles de los responsables.

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Entre las hipótesis que se analizan está la posibilidad de que el ataque esté relacionado con un hurto. Por eso, las patrullas buscan registros de cámaras de seguridad públicas y privadas del sector que permitan identificar el vehículo mencionado por el testigo, reconstruir los movimientos de la víctima y esclarecer las circunstancias del ataque.

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