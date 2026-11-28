Una pareja señalada de realizar procedimientos quirúrgicos estéticos sin tener formación médica ni autorización para prestar estos servicios fue enviada a prisión, luego de que la Fiscalía les atribuyera la muerte de una mujer de 54 años que falleció tras someterse a una liposucción en Medellín.

De acuerdo con la investigación, la víctima llegó en julio de 2024 a un establecimiento que funcionaba como spa, atraída por publicaciones en redes sociales. Allí, Estefanía Sepúlveda Restrepo habría contactado a la mujer y asegurado que era apta para la intervención, pese a sus antecedentes de salud y problemas de obesidad.

Fotografía de referencia de cirugía estética. Imagen tomada del banco de imágenes de Magnific.

Publicidad

El 31 de julio de ese año, Leonardo Fabio Mona Diosa, quien presuntamente se hacía pasar por médico y utilizaba nombres falsos, habría realizado la cirugía, que duró cerca de cinco horas e incluyó la aplicación de anestesia local.

Después del procedimiento, la paciente presentó dificultades para respirar y taquicardia, por lo que pidió ser trasladada a un hospital. Sin embargo, según la Fiscalía, los procesados le dijeron que esos síntomas eran normales y la enviaron a su casa. Durante la madrugada siguiente tuvo que ser llevada de urgencia a un centro asistencial, donde permaneció hospitalizada hasta el 10 de agosto, cuando murió.



Los exámenes forenses establecieron que la causa del fallecimiento fue un tromboembolismo pulmonar masivo provocado por la intervención.

La investigación también señala que la pareja habría mantenido en funcionamiento un spa clandestino desde 2024 y realizado numerosas cirugías en Medellín y Bello, en espacios que no cumplían las condiciones sanitarias exigidas. Sepúlveda Restrepo sería la encargada de captar pacientes y recibir los pagos, mientras que Mona Diosa practicaba los procedimientos.

Publicidad

Adicionalmente, el hombre habría intimidado, a través de un tercero, a los familiares de la víctima para evitar que denunciaran lo ocurrido.

Los dos fueron capturados por el CTI: Mona Diosa en un establecimiento de Bello, cuando se disponía a practicar otra cirugía, y Sepúlveda Restrepo en una oficina donde atendía a las interesadas y les hacía firmar los consentimientos. Durante los operativos fueron incautados equipos médicos, agujas, jeringas y medicamentos.

Publicidad

Una fiscal les imputó los delitos de homicidio agravado con dolo eventual y concierto para delinquir agravado. Al hombre también le atribuyó constreñimiento ilegal. Ninguno aceptó los cargos y ambos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.