Megaoperativo contra el hurto en Medellín deja 8 capturados y cuatro vehículos recuperados

Un total de 8 personas capturadas en un megaoperativo de las últimas horas en Medellín en medio de patrullajes y operativos policiales. Las autoridades lograron la recuperación de tres motocicletas y de una camioneta.

Gracias al trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, a través de diferentes operativos de control en distintas zonas de la cuidas, las autoridades lograron dar un duro golpe al hurto de vehículos. Los procedimientos se llevaron a cabo sectores como Laureles, Castilla, Belén y el Centro.

El primer operativo se llevó a cabo en el sector del CAI Santa Lucía, en el occidente de la ciudad, mediante labores permanentes de patrullaje, control y prevención del delito que se desarrollan en la ciudad. Allí fueron capturados dos hombres cuando intentaban cambiar la placa de una camioneta que había sido hurtada minutos antes.

Al percatarse de la presencia policial, los individuos arrojaron varias placas al suelo e intentaron huir del lugar. Durante la inspección de la camioneta, los policías hallaron partes internas desarmadas y cables expuestos, lo que evidenció que el vehículo había sido intervenido tras el hurto. El Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



De acuerdo con el Brigadier General William Castaño Ramos, Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. “Como resultado de este procedimiento, fueron capturadas dos personas de 64 y 57 años de edad. De manera simultánea, se recibió un reporte a la línea de emergencias 123 por el hurto de una camioneta, lo que permitió establecer la coincidencia plena entre el vehículo reportado como hurtado y el automotor que fue recuperado en ese preciso momento por las patrullas”.

Durante otro operativos de control en la ciudad, en Laureles uniformados capturaron dos personas que se movilizaban en una motocicleta que había sido reportada como robada y en el Parque de San Antonio fue capturado mediante orden judicial un hombre de 22 años de edad que había hurtado otra moto.

Finalmente, por medio de las visualizadores de las cámaras de seguridad del valle de Aburrá, las autoridades lograron interceptar y capturar, en el centro de la ciudad, a otro individuo que se movilizaba en una motocicleta con reporte de hurto.

Los capturados durante estos operativos fueron dejados a disposición de la autoridad competente y tendrán que responder por los delitos como, hurto calificado y agravado, receptación y falsedad marcaria.