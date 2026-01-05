En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Venezolanos en Medellín apoyan que Estados Unidos sea quien maneje la transición en su país

Venezolanos en Medellín apoyan que Estados Unidos sea quien maneje la transición en su país

Además, aseguran que la operación militar era la única manera de que se acabara la dictadura de Nicolás Maduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad