Venezolanos en Medellín apoyan que Estados Unidos sea quien maneje la transición en su país

Cientos de venezolanos en Medellín apoyan la intervención estadounidense en su país y aseguran que era la única manera de que se acabara la dictadura de Nicolás Maduro. Afirman que apoyan que el Gobierno estadounidense maneje la situación hasta que haya una solución definitiva.

Las repercusiones internacionales que trajo consigo las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre qué serán ellos quienes manejen a Venezuela mientras que sea posible una transición de poder pacífica, también sacudieron a los venezolanos que viven en Medellín y que no ven con malos ojos la decisión.

Los migrantes con los que habló Blu Radio fueron enfáticos al asegurar que no ven el problema con que sean los Estados Unidos quienes pongan las condiciones mientras se arregla la situación interna, eso sí no desaprovecharon la oportunidad para criticar que Delcy Rodríguez sea la presidenta encargada.

“Ahora Venezuela está tomada por los Estados Unidos. Las reglas del juego las tienen ellos. Que la presidenta en la transición, la señora Delcy Rodríguez, que echa vista hasta la médula. Sí, estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque obviamente todavía falta mucha ficha por moverse, hay que poner orden en la casa”, dijeron.



Muchos de los venezolanos en la capital de Antioquia coincidieron en que no quieren ver más las caras de personajes como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, William Saab o Vladimir Padrino, y por ello han depositado su confianza en las decisiones que puedan tomar los Estados Unidos.

A pesar de las críticas que han llegado desde diferentes partes del mundo, los venezolanos en Medellín respaldaron la intervención estadounidense e, incluso, manifestaron que fue bueno que no pusieran en el poder ni a María Corina Machado ni a Edmundo González.

“Yo estoy de acuerdo con eso por el simple hecho de que no puede Trump decir, "Vamos a poner supongamos a María Corina Machado, vamos a poner a Edmundo." Porque no es seguro que ellos entren ahorita al país. Muchos dicen que no fueron las maneras, pero si no era esa cuál. Esperando que con las vías legales salieran, no iban a salir nunca. O sea, los dictadores no salen por las vías legales”, afirmaron.

A la espera de lo que suceda en los próximos días con Delcy Rodríguez y su relación con los Estados Unidos, desde Medellín anhelan que esa presidencia sea algo temporal y que sea Edmundo González quien tome el poder en el Palacio de Miraflores o que eventualmente se convoquen a otras elecciones.