Investigan brutal agresión a mujer trans dentro de una celda en una estación de Policía de Medellín

Autoridades en Medellín investigan una brutal agresión a una mujer trans dentro de una celda en una estación de Policía. En medio de una riña a la ciudadana venezolana le arrojaron aceite caliente y luego le trataron de prender fuego.

La mujer trans fue gravemente quemada con aceite hirviendo dentro de la estación de la Policía.

Por ahora, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra adelantando las investigaciones pertinentes para establecer qué ocurrió.

Según las versiones que se han conocido, el ataque se dio dentro de una celda de detención temporal donde la mujer se encontraba junto a otras personas cuando se originó una riña entre los privados de la libertad.



Al parecer, cuando la mujer trató de salir del lugar, dos de sus compañeras de celda la agredieron de manera brutal.

Relatan los testigos del hecho que una de las detenidas le arrojó aceite hirviendo al rostro y a las manos a la ciudadana venezolana, mientras la persona usó un elemento inflamable para tratar de prenderle fuego.

No obstante, sufrió quemaduras de alta gravedad en varias partes del cuerpo por culpa del aceite. ￼

Tras el ataque, los policías que estaban de turno auxiliaron a la mujer y fue trasladada de manera urgente a un centro asistencial de Medellín, en donde permanece con pronóstico reservado por las complicaciones que tiene la extranjera.

Por ahora, la investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas de la riña y establecer si hubo fallas en la custodia.

No obstante, las autoridades lograron capturar a las dos mujeres señaladas como agresoras y quienes serían judicializadas por el delito de tentativa de feminicidio.