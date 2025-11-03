En vivo
Mujer trans murió tras caer de un cuarto piso: esto es lo que se sabe

Naomis se encontraba en un apartamento junto a su pareja sentimental cuando cayó al vacío.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2025

El dolor y la incertidumbre embargan a la comunidad de Santa Marta tras confirmarse la muerte de Naomis Redondo Labastida, una mujer trans de 31 años que falleció en España luego de caer desde el cuarto piso de un edificio. El hecho ocurrió en la madrugada del sábado y, por ahora, continúa bajo investigación por parte de las autoridades locales.

Según las primeras versiones, Naomis se encontraba en un apartamento junto a su pareja sentimental cuando, en medio de una presunta discusión, cayó al vacío desde el balcón. Aunque fue trasladada de inmediato a una clínica privada, los médicos no lograron salvarle la vida debido a la gravedad de las heridas.

¿Quién era Naomis Redondo, la mujer trans fallecida en España?

Naomis era una figura muy querida en los barrios San Martín y Pescaíto, en Santa Marta, donde la recuerdan como una mujer alegre, trabajadora y llena de sueños. Había viajado a Europa meses atrás con la intención de encontrar mejores oportunidades laborales y ofrecer una vida más estable a su familia.

“Ella soñaba con salir adelante, tener estabilidad y construir un futuro tranquilo”, expresó un allegado desde la capital del Magdalena. La trágica noticia ha conmocionado a sus seres queridos, quienes buscan los medios para repatriar su cuerpo y darle el último adiós en su tierra natal.

Autoridades investigan las causas de la muerte de Naomis Redondo

Las autoridades españolas adelantan las respectivas pesquisas para determinar si la caída fue un accidente o si hubo intervención de terceros. Hasta el momento, ninguna hipótesis ha sido descartada, y se espera que los resultados de las diligencias judiciales aclaren las circunstancias que rodearon la muerte de la joven samaria.

El caso ha causado conmoción tanto en España como en Colombia, especialmente entre los colectivos que defienden los derechos de las personas trans, quienes han solicitado que la investigación se realice con un enfoque de género y libre de prejuicios.

La historia de Naomis refleja el camino de muchas personas trans que, en busca de aceptación, respeto y oportunidades, migran a otros países con la esperanza de hallar un entorno más seguro. Su partida deja una profunda huella en su comunidad y reabre el debate sobre las condiciones de vulnerabilidad que aún enfrentan las mujeres trans dentro y fuera del país.

