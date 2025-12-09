En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica pide prevenir quemaduras en temporada decembrina

Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica pide prevenir quemaduras en temporada decembrina

El mensaje insiste en proteger a los menores y reducir riesgos durante las celebraciones de fin de año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad