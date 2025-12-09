Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica pide prevenir quemaduras en temporada decembrina

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva (SCCP) lanzó su campaña anual #CelebraConCuidado, un llamado urgente a prevenir quemaduras durante las celebraciones decembrinas. La iniciativa busca alertar a las familias sobre un problema de salud pública que ha ido en aumento y que afecta, sobre todo, a niñas, niños y adolescentes.

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), el año 2024 cerró con la mayor incidencia de quemados por pólvora en la última década: un incremento del 15 % frente a 2014 y del 23,8 % respecto a 2023. Solo este año se reportaron 1.982 víctimas, y durante la temporada de vigilancia, del 1 de diciembre a la segunda semana de enero, se registraron 1.354 casos, la segunda cifra más alta en diez años.

Al menos 1 de cada 3 víctimas son menores de edad, muchos de ellos con cicatrices permanentes, secuelas funcionales, cirugías futuras y afectaciones psicológicas. El 70 % de los casos corresponde a manipulación de pólvora, mientras que el 30 % son personas que simplemente se encontraban cerca.

“Las quemaduras no solo dejan marcas en la piel que son atendidas por los cirujanos plásticos. Pueden generar amputaciones, secuelas físicas y psicológicas, largos procesos de rehabilitación y en algunos casos la muerte. Por eso, la SCCP recuerda que no son accidentes inevitables, sino eventos prevenibles si se eliminan las situaciones de riesgo”, menciona la entidad.



¿Cómo evitar quemaduras?

Las recomendaciones de la SCCP para prevenir quemaduras en diciembre se enfocan en evitar por completo la manipulación de pólvora y mantenerse a una distancia segura de quienes la usan; reforzar las precauciones dentro del hogar, especialmente en la cocina, donde los líquidos calientes siguen siendo la principal causa de quemaduras en niños. Asimismo, revisar instalaciones eléctricas y no sobrecargar enchufes para reducir riesgos con luces navideñas.



También se recomienda almacenar productos químicos en lugares seguros y fuera del alcance de menores. Ante cualquier quemadura, actuar de inmediato enfriando la zona con agua corriente sin aplicar hielo ni remedios caseros, y acudir cuanto antes a un centro médico, sobre todo cuando la lesión es extensa o la víctima es un menor.

“Las quemaduras dejan cicatrices visibles e invisibles y muchas requieren años de cirugías y rehabilitación. Este diciembre, la invitación es a celebrar con responsabilidad, proteger a los niños, fortalecer la prevención en casa y buscar atención a tiempo si ocurre una lesión”, menciona la presidenta de la SCCP, la doctora Damaris Romero.