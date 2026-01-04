Venezolanos en Medellín piensan en el futuro de su país, ¿a quién ven como presidente?

Los venezolanos que viven en Medellín están tan contentos por la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores que no solo han tenido tiempo para festejar la caída de la dictadura, sino que hasta han tenido tiempo de pensar en quién deberá asumir las riendas del país.

Aunque la mayoría de los migrantes que hay en la capital de Antioquia solo han tenido cabeza para cantar, gritar y hasta bailar luego de conocer la captura de Maduro y su esposa, hay otros piensan en volver a su país y por eso piensan en la mejor opción para que ocupe el Palacio de Miraflores.

La duda está entre dos hombres: María Corina Machado o Edmundo González. A pesar de que Machado se ha convertido en la imagen de la oposición, el respeto que sienten los venezolanos en el exterior por González lo hacen un nombre a consideración.

"No, yo quiero verlo mañana al señor Edmundo González Urrutia en vestido en la Asamblea Nacional en Venezuela, juramentado como presidente... Evidentemente es María Corina, pero Edmundo también es una gran persona y gracias a Dios y a su gran trayectoria, ellos no tuvieron nada que cuestionarle", afirmaron.



Por ahora saben los venezolanos que habrá que esperar algunas semanas para saber quién será el primer presidente fuera del chavismo luego de 26 años en el poder, no obstante, esperan que con la intervención estadounidense se tome la mejor decisión para el futuro del país.

Eso sí, la mayoría de los migrantes en Medellín tienen claro algo y es que no quieren ver más a alfiles de Nicolás Maduro como Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López o Tarek William Saab.