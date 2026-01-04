"Sentimos pura felicidad": venezolanos en Medellín siguen celebrando la captura de Maduro

Cientos de venezolanos se reunieron en el Parque de las Luces de Medellín con el único fin de celebrar la captura de Nicolás Maduro que para ellos ha significado mucho más que la caída de la dictadura, sino que es la esperanza de poder regresar a su país después de muchos años en Colombia.

Es el caso de Carlos Daniel de Jesús, un hombre que no ocultó su sentimiento de felicidad al escuchar las notas del himno venezolano y que lloró mientras miraba al cielo de la capital de Antioquia. Blu Radio habló con de Jesús quien, de nuevo, conmovido manifestó lo que sintió durante el histórico 3 de enero.

Carlos Daniel de Jesús es una de las tantas personas a las que se les imposibilita no llorar al escuchar las letras del himno venezolano. Como él, muchos no ocultan su felicidad en medio del plantón en Medellín. #VocesySonidos pic.twitter.com/9E1Yi0W892 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 3, 2026

"Más que felicidades, también siento tristeza, porque familiares que han muerto, esperaron mucho este momento. La alegría que siento y la impotencia que siento también es, no, gracias a este gobierno, pues tuvimos que salir, y yo no pude ver a mi abuela cuando se murió. Por eso yo cantando el himno miraba mucho al cielo. Y la pregunta no está en quiénes van a volver, sino cuándo lo vamos a hacer", expresó de Jesús.

Pero como Carlos Daniel son muchos los ciudadanos venezolanos que llegaron al Parque de las Luces con una sonrisa de lado y lado y con un cántico que se hizo muy recurrente: sí se pudo. Incluso, fue tanto la alegría de las personas que al lugar se acercó un hombre con cierto parecido a Donald Trump y los venezolanos no dudaron un minuto en abrazarlo, tomarse fotos y hasta bailar con él.



La felicidad de los venezolanos en Medellín tras la captura de Nicolás Maduro alcanzó hasta para bailar YMCA junto al 'Donald Trump paisa'. La mayoría de las personas han mostrado su deseo de regresar a Venezuela. #VocesySonidos pic.twitter.com/BDlhGpd62E — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 3, 2026

También hubo un muñeco de Año Viejo con la foto de Nicolás Maduro que causó sensación en la capital de Antioquia y que con el propósito de quemarlo fue la muestra de lo que sintieron ayer miles y miles venezolanos regados por el mundo, cerca de 250.000 con residencia en la ciudad de Medellín.

"Tenía emociones encontradas, ya que no no sabía que realmente, y creo que es un sentir muy muy venezolano qué hacer en ese momento... Obviamente, feliz, y desde esa hora no hemos dormido, alegre, feliz, no me siento cansado, ese esa emoción de saber que que que hay la esperanza de volver a regresar a nuestro país... Sentimientos encontrados, pero de pura felicidad. He pasado todo el día llorando, pero de alegría", manifestaron los venezolanos.

A la espera de que se sigan conociendo detalles de cuál será el futuro inmediato de Venezuela, se espera que hoy a las 3:00 p. m. haya otro plantón en el Parque de las Luces en donde los migrantes residentes en Medellín seguirán festejando la captura de Nicolás Maduro.