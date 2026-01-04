En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / "Sentimos pura felicidad": venezolanos en Medellín siguen celebrando la captura de Maduro

"Sentimos pura felicidad": venezolanos en Medellín siguen celebrando la captura de Maduro

Por segundo día consecutivo los venezolanos festejaran la intervención estadounidense en el Parque de las Luces.

