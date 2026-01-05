En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Volvieron las lluvias: en Puerto Berrío hubo inundaciones y en Medellín refuerzan medidas

Volvieron las lluvias: en Puerto Berrío hubo inundaciones y en Medellín refuerzan medidas

En la capital antioqueña se intensificó la revisión de cuencas y de muros de contención.Obras que avanzan en un 65%.

Publicidad

Publicidad

Publicidad