Volvieron las lluvias: en Puerto Berrío hubo inundaciones y en Medellín refuerzan medidas

Los fuertes aguaceros causaron estragos en el municipio de Puerto Berrío, afectando principalmente la vía a la Tabaca donde se encuentra el relleno sanitario, dejando sin recolección de basuras a varios sectores de esta población del Magdalena Medio, si no igual, varias veredas que se encuentran afectados.

Los campesinos tuvieron que sacar sus animales por las inundaciones y aseguraron que lo perdieron todo, debido a la emergencia, según lo relató un ciudadano en redes sociales: “Nos encontramos aquí en la vereda Estación Malena. Así está el programa del día de hoy, la señora sacando sus marranitos para poderlos proteger de de la creciente”, dijo.

A esta hora se avanza en un plan de contingencia para la recolección de basuras y además se avanza con el censo de familias damnificadas.

Igualmente, los primeros días del año estuvieron pasados por fuertes aguaceros que de inmediato activaron las alertas de las autoridades en puntos críticos de la ciudad.



La secretaría de Infraestructura Física avanza en la atención de los puntos declarados en emergencia durante la primera temporada de lluvias del año pasado y que se intensifican con las de inicio del 2026. A través de distintas intervenciones se garantiza el flujo adecuado de los cauces, se previenen posibles procesos de erosión y se mitiga el deterioro de los taludes.

Estas acciones permiten restablecer las condiciones necesarias para una movilidad vehicular segura, a la fecha, las labores avanzan con 33.816 metros cuadrados de área intervenida en los puntos priorizados de atención de Urgencia Manifiesta. Las precipitaciones generaron afectaciones en vías, taludes y otros componentes de la infraestructura urbana y rural debido a movimientos en masa y avenidas torrenciales.

“El objetivo principal de estas intervenciones es la recuperación de las vías, los andenes y demás infraestructura que resultó afectada, los cuales han sido generados principalmente por las fuertes temporadas de lluvias. Somos conscientes de que nuestra ciudad cuenta con una topografía compleja, por lo que estas obras tienen una gran importancia para contribuir a la estabilidad de los territorios y a la seguridad de la población”, aseguró el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina.

Entre las actividades más relevantes se encuentran la estabilización de taludes con la construcción de muros de contención, anclajes activos y pasivos, perfilamiento de laderas con bermas y terrazas, al igual que la ejecución de obras hidráulicas como canales de desagüe y cunetas. La inversión total destinada para estas acciones es de más de $38.300 millones.

Estas obras se desarrollan en tres puntos que están próximos a finalizar como la vereda Santa Rita, en el corregimiento San Antonio de Prado, el sector de Los Balsos, en el corregimiento Santa Elena y el Parque Biblioteca San Cristóbal. Además, este contrato de urgencias manifiestas contempla el inicio de tres nuevas obras ubicadas en Villatina y el corregimiento Altavista, en las veredas Manzanillo y El Jardín.