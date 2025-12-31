'Cabañuelas' vs pronóstico del Ideam: así se prevén las lluvias en Colombia para 2026

Las cabañuelas son una práctica ancestral de origen europeo, adoptada y adaptada en América Latina, que busca anticipar el clima del año mediante la observación detallada de fenómenos atmosféricos en días específicos, a partir del mes de enero.

Aunque no tienen base científica, siguen siendo utilizadas en por muchos colombianos, especialmente en zonas rurales, como una herramienta empírica para planear siembras, cosechas y actividades agrícolas. Su permanencia se explica por la tradición oral y por la experiencia acumulada de generaciones que dependen directamente del clima.

Clima en Colombia

Cada primero de enero, esta tradición cultural retoma fuerza para pronosticar los cambios climáticos de cada año, tomando como referencia cada día de enero y su clima para cada mes del año.



Así se miden las cabañuelas durante el mes de enero

Cada primero de enero, según la tradición de las cabañuelas, el clima de cada día se interpreta como un adelanto de cómo será el tiempo en cada mes del año.

Así, si el 1 de enero es soleado, se cree que enero será un mes seco; si el 2 de enero llueve, se interpreta que febrero será lluvioso; y si el 3 de enero se presentan vientos fuertes, se pronostica que marzo será un mes ventoso, con posibles cambios de temperatura. Este ejercicio se repite hasta el 12 de enero, día que representa el comportamiento del clima en diciembre.

A partir de esa fecha, la lectura continúa de forma inversa: del 13 al 24 de enero, cada día vuelve a asociarse con un mes, pero en orden descendente. Así, el 13 de enero corresponde a diciembre y el 24 de enero a enero. Este segundo periodo sirve para confirmar o ajustar los pronósticos obtenidos durante los primeros doce días.

Cabañuelas y cambio climático

En el caso de los últimos siete días del mes, en varias regiones se utilizan para afinar o redefinir el pronóstico del clima de cada mes del año. Aunque no existe una tradición unificada para este periodo, algunas comunidades interpretan cada día como uno o varios meses y lo contrastan con lo observado durante los primeros 24 días de enero.

Sin embargo, esta práctica no es compartida por todos: muchos seguidores de las cabañuelas se basan únicamente en los primeros 24 días del año para anticipar el comportamiento del clima mes a mes.

Pero, en contraste con la tradición popular de predecir el clima a partir de las cabañuelas, el Ideam publica anualmente los pronósticos climáticos para 2026 basado en datos científicos recolectados por estaciones meteorológicas, imágenes satelitales y modelos climáticos.



¿Cómo será el clima en 2026, según el Ideam?

De acuerdo con los más recientes análisis climáticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam), los primeros meses de 2026 podrían presentar un comportamiento de las lluvias entre lo normal y por encima de lo normal en regiones como la Andina, Caribe y Pacífica, mientras que en zonas de la Orinoquía y la Amazonía las precipitaciones se mantendrían dentro de rangos cercanos al promedio histórico.

clima

Pare este 2026, la entidad entregó los primeros balances de cómo se comportará en clima en las distintas zonas del país en el primer semestre de 2026, definiendo el pronóstico en el corto (mes de enero), mediano (entre febrero y marzo) y el largo plazo (entre abril y junio), de esta manera:



Enero

Se esperan lluvias cercanas o ligeramente superiores a lo normal en San Andrés, el sur del Caribe, algunas zonas de la Andina y el sur de la Amazonía. En contraste, se proyectan déficits de precipitación en sectores de la Orinoquía y en el norte de Vaupés y Guainía.



Febrero

Predominarían condiciones más secas de lo normal en gran parte del Caribe, la región Andina y la Orinoquía, con reducciones importantes en departamentos como Norte de Santander, Meta, Casanare y Arauca. En la Amazonía y el Pacífico se esperan valores cercanos al promedio histórico.

Pronósticos del Ideam para el clima de 2026, enero y febrero.

Marzo

El panorama es mixto: mientras el Caribe podría registrar fuertes déficits de lluvia, amplias zonas de la región Andina presentarían precipitaciones por encima de lo normal. En el Pacífico se alternan aumentos y disminuciones, y la Orinoquía y Amazonía se mantendrían cerca de los promedios climatológicos.



Abril

Se proyectan tendencias variables en todas las regiones. Destacan posibles déficits en San Andrés, Chocó y sectores de la Amazonía, mientras que zonas del Caribe, Boyacá y el piedemonte llanero podrían registrar incrementos de precipitación.

Pronósticos del Ideam para el clima de 2026, marzo y abril.

Mayo

En general, se esperan variaciones leves frente a los promedios históricos, aunque se advierten reducciones significativas en el norte de La Guajira y contrastes marcados en el Pacífico, con déficits en el norte y aumentos importantes en el sur.



Junio

El Ideam prevé un comportamiento cercano a lo normal en la mayoría del país. Sin embargo, podrían presentarse aumentos de lluvia en el centro y sur de la región Andina y déficits localizados en la Amazonía, especialmente en Vaupés y Putumayo.

Pronósticos del Ideam para el clima de 2026, mayo y junio.

La entidad ha señalado que estas condiciones estarían influenciadas por la evolución de fenómenos de gran escala, como el fenómeno del Niño, lo que obliga a mantener un monitoreo permanente. Además, advierte que un aumento en las lluvias podría elevar el riesgo de emergencias, especialmente en territorios con antecedentes de afectaciones por deslizamientos o crecientes súbitas.