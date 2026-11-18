Los hechos investigados ocurrieron el 18 de febrero de 2026, en el barrio Paseo Cataluña de ese municipio. De acuerdo con las labores investigativas adelantadas por la Fiscalía, la víctima caminaba junto con otros dos jóvenes cuando habría sido atacada con armas de fuego.

Las evidencias recopiladas por fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) y de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes (URPA) indican que los señalados responsables habrían descendido de varias motocicletas y disparado de manera coordinada contra el adolescente.

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Los impactos de bala le causaron la muerte. A partir de los elementos recopilados durante la investigación, las autoridades avanzaron en la identificación y ubicación de los presuntos responsables, quienes fueron vinculados al proceso por su posible participación en el homicidio.

Durante los procedimientos de registro, allanamiento, captura y aprehensión fueron incautadas armas de fuego y armas cortopunzantes.



La Fiscalía imputó a los procesados, de acuerdo con la responsabilidad individual que les atribuye dentro de la investigación, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y uso de niños, niñas y adolescentes para la comisión de delitos.

Ninguno de los cuatro procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía durante las audiencias.

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En el caso de Rudeiker Antonio Rodríguez Fría, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. De esta manera, el adulto deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso penal relacionado con los hechos investigados.

Los otros tres procesados, por tratarse de menores de edad, recibieron una medida de internamiento preventivo en un centro especializado, conforme al trámite correspondiente dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.