Una emergencia por incendio estructural se registró hacia las 7:24 de la noche en la carrera 17E # 27-23, barrio Primitivo Crespo, en Cali.

Las llamas consumieron en su totalidad los dos niveles de una edificación.

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Tras recibir el reporte, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali desplegó sus unidades para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otras estructuras.

Durante las labores de atención, tres personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales por las lesiones sufridas.



Una de ellas fue evacuada en una ambulancia de Bomberos Cali, mientras que las otras dos fueron remitidas en ambulancias de la red externa.

“En este momento tenemos tres personas heridas, se encuentran unidades de bomberos en el lugar y ya se encuentra en este momento controlado el incendio. Sin embargo estas personas que se encuentran heridas fueron trasladadas para tener toda la asistencia médica necesaria”, dijo Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Cali.

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Entre los afectados se encuentra una persona cuyo estado de salud es crítico, debido a la gravedad de las heridas.

Aunque los organismos de socorro lograron controlar las llamas, los trabajos continuaron en el lugar para extinguir los puntos calientes y descartar cualquier posibilidad de que el fuego se reactivara.

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Para estas labores permanecieron tres máquinas extintoras con 12 unidades, una máquina de altura con dos unidades y una ambulancia con dos paramédicos.

Las autoridades adelantan las verificaciones para establecer qué originó el incendio y evaluar las afectaciones que dejó la conflagración en la estructura.