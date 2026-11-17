Cerca de 700 familias que perdieron sus apartamentos por el sismo del pasado 10 de agosto en Cali están a la espera de una solución habitacional. El alcalde Alejandro Eder anunció que este jueves comenzaría la convocatoria para avanzar en las soluciones de vivienda para la compra de apartamentos de los damnificados, mientras que esta misma semana se espera iniciar el proceso de desembolso de las bonificaciones de $190 millones anunciadas por el Gobierno Nacional para 155 hogares que sufrieron las mayores afectaciones durante la emergencia.

El mandatario explicó que la Administración Distrital avanza en dos frentes para atender a las familias: la asignación de soluciones habitacionales con un aporte de $50 millones y los recursos del Fondo Milagro, destinados a los hogares priorizados por la magnitud de los daños y las pérdidas humanas que dejó el movimiento telúrico.

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“En el caso de la Alcaldía también seguimos avanzando con la solución de vivienda de 50 millones de pesos y espero que este mismo jueves inicie ya la convocatoria para que rápidamente podamos comenzar a entregar apartamentos”, aseguró Eder.

El alcalde reconoció que la recuperación de las viviendas requiere un proceso que no puede resolverse de manera inmediata, pero insistió en que el compromiso de su gobierno es garantizar que ninguna de las familias que quedó sin apartamento se quede sin una alternativa para recuperar su vivienda propia.



“Yo sé que es muy difícil, yo sé que nosotros todos queremos la solución ya, la queremos mañana, pero desafortunadamente no existe la varita mágica de la reconstrucción. El compromiso nuestro es que las 700 familias que se quedaron sin apartamento, ya sea porque colapsó durante el sismo o porque fue demolido o será demolido, a estas personas todas les vamos a ofrecer solución de vivienda para que puedan tener vivienda propia rápidamente”, manifestó el alcalde.

Entre tanto, el Fondo Milagro ya tiene un cronograma para continuar con las demoliciones de las edificaciones que deben ser intervenidas. Actualmente hay dos o tres procesos en marcha y se programaron otras cinco demoliciones.