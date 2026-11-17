En las últimas semanas, la comunidad en Cali ha evidenciado en varios sectores, principalmente puentes vehiculares en el sur de la ciudad, la instalación de varios afiches alusivos a los líderes políticos del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón representante a la Cámara y Johnny Acosta que aspira a la gobernación del Valle del Cauca.

Un equipo de la Secretaría de Seguridad y Justicia llegó a puntos como la autopista con carrera 56 y la carrera 44 para inspeccionar la zona y ahí evidenciaron que efectivamente que hay una importante afectación con este tipo de publicidad.

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"El tamaño invadido, por ejemplo, en la carrera 56 con autopista, fue alrededor de 10 metros cuadrados. En el sector de la carrera 44 con autopista fueron alrededor de 19 metros cuadrados. En estos casos, que conllevan a una multa que en el primer caso, oscila alrededor de los 25 millones de pesos y en el segundo caso, en la carrera 44, la multa va alrededor de los 45 millones de pesos", señaló Jorge Moreno, subsecretario de inspección, vigilancia y control de la secretaría de Seguridad de Cali, en diálogo con Blu Radio.

Acción prohibida por la Alcaldía

Aunque esta práctica se ha normalizado, principalmente en la convocatoria de realización de eventos y campañas políticas, desde la alcaldía se reitera que es una acción completamente prohibida.

"Bajo ningún punto de vista esto está permitido. Afecta la sana convivencia. Desde nuestro trabajo lo que hacemos es validar, llegar a la fuente, buscar la sanción por parte de los entes correspondientes, en este caso, el inspector de Policía, levantando toda la información y llegando al promotor o a la persona que finalmente es la que tiene el contrato y lleva a cabo esta invasión visual del espacio, generando tanto malestar", añadió Moreno.

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Las autoridades señalan que el paso a seguir es un proceso verbal convocado por los inspectores de policía de las comunas 17 y 19 de la ciudad con los promotores de esta publicidad, y después se determina la sanción que se debe imponer.