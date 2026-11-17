Este martes se conoció el testimonio de la auxiliar de Policía Tatiana Carabalí, quien este fin de semana, fue víctima de un ataque verbal racista en el centro de Cali. Cuando en medio de un procedimiento adelantado en el barrio Obrero, un hombre al parecer en estado de alicoramiento, comenzó a gritarle insultos y comentarios racistas.

La auxiliar Tatiana ha sido elogiada y exaltada por mantener la calma durante la agresión, pues no permitió que los comentarios del sujeto alterado la desestabilizaran. La uniformada confirmó que ya instauró ante la fiscalía la denuncia contra su agresor.

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"Les quería agradecer absolutamente a todos por su apoyo, para que estas circunstancias como las que pasaron conmigo el día 15 de noviembre no vuelvan a pasar con nadie más.Estábamos con mi patru Maroli en el CAI y el señor llegó a agredirnos verbalmente a las dos, con hechos de racismo, grosería. Ya se instauró la denuncia contra el ciudadano", señaló Tatiana.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder confirmó que el agresor ya fue identificado, sería un colaborador de la Red de Salud ESE Centro, quien ya fue retirado de su cargo, también se confirmó el inicio de un proceso disciplinario por parte de la Personería Distrital.



"Esta persona ya está identificada, ya fue suspendida porque trabajaba en una empresa descentralizada de la Alcaldía, y ya se presentó ante la Fiscalía. Quiero que quede absolutamente claro que aquí el delito es de odio por racismo y agresión contra funcionario público, lo cual lleva cárcel y no vamos a descansar hasta que se cumpla la pena", aseguró Eder.

Asímismo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, aseguró que este tipo de acciones aumentan más las desigualdades y que ninguna persona, funcionario público, especialmente una mujer, debería ser víctima de este tipo de ataques.

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"El racismo no puede existir en el Valle del Cauca, ya eso creímos que estaba superado y no puede ser que estemos agrediendo. Un agente de Policía además está cumpliendo con su deber, que está trabajando honestamente para cuidarnos, para darnos tranquilidad a los vallecaucanos y que una persona le pueda decir ese tipo de expresiones que lo que hacen es profundizar más las desigualdades. Aquí no puede existir, aquí todos somos iguales. Así que rechazamos con toda contundencia ese tipo de expresiones", indicó la gobernadora.

La agresión de la auxiliar Tatiana ha generado tal indignación que incluso fue rechazada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien a través de su cuenta de X manifestó que se le brindará a la auxiliar, acompañamiento psicológico y jurídico, asegurando que en "Colombia nadie puede sentirse con derecho a humillar a otro por su raza, su origen o su condición".