Una patrullera de la Policía Metropolitana de Cali fue víctima de fuertes insultos racistas por parte de un hombre, en un hecho que ha causado indignación en redes sociales.

En un video que circula se observa cómo el hombre graba a la uniformada mientras la insulta, critica su trabajo y hace comentarios ofensivos sobre su color de piel. A pesar de los ataques, la patrullera intenta mantener la calma y no responder a las provocaciones.

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La situación empeora cuando una mujer aparece en el lugar y también comienza a agredir verbalmente a la policía, incluso intentando atacarla físicamente. Las imágenes han generado rechazo entre los ciudadanos, quienes piden que las personas involucradas sean identificadas y sancionadas.

Por su parte, la Alcaldía de Cali rechazó estos actos de racismo, discriminación y violencia verbal. Afirmaron que ninguna mujer debe ser víctima de insultos o humillaciones por su color de piel



"Queremos expresar nuestro rechazo absoluto, frente a los actos de racismo y discriminación y agresión contra una mujer de nuestra Policia Metropolitana de cali es indignante que una mujer mientras cumple con su trabajo, tenga que enfrentarse a este tipo de humillaciones el racismo no es una opinión, la discriminación no es una diferencia de pensamiento y ninguna circunstancia justifica la violencia contra una mujer", dijo Natalia Oviedo, Subsecretaria Equidad y Género Bienestar Social

Por otra parte, se conoció que la uniformada presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra estas personas por los insultos racistas y las agresiones de las que fue víctima.