El Ejército Nacional incautó 1.041 kilogramos de marihuana que eran transportados en un vehículo tipo NPR en zona rural del municipio de Asunción de Popayán, Cauca. Según información de inteligencia militar, el cargamento tendría como destino final Brasil y estaría relacionado con las finanzas ilegales de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

El procedimiento fue realizado por tropas del Batallón Contra el Narcotráfico número dos, adscrito al Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), con apoyo judicial de la Policía Nacional.

Publicidad

Durante una operación de interdicción terrestre, los uniformados interceptaron el automotor y encontraron la sustancia ilícita que permanecía oculta en su interior. En el operativo también fue capturado el conductor del vehículo, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso de judicialización.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la marihuana sería transportada inicialmente hasta el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Desde allí, el cargamento sería movilizado por vía fluvial, mediante el uso de lanchas, con destino a Brasil, donde presuntamente sería comercializado en mercados ilegales.



El Ejército Nacional señaló que esta incautación permitió evitar la distribución de aproximadamente 52.050 dosis de marihuana. Además, las autoridades calcularon una afectación económica cercana a los 1.050 millones de pesos a las finanzas ilícitas de las disidencias Dagoberto Ramos.