Continúa la indignación en Cali tras la más reciente agresión verbal contra una auxiliar de la Policía Metropolitana por parte de un hombre, quien le gritó varios insultos y comentarios racistas a la uniformada en medio de un procedimiento realizado este fin de semana.

Este lunes, las autoridades confirmaron que el agresor ya fue identificado, además se constató que este hombre sería colaborador de una de las empresas descentralizadas de la Alcaldía de Cali. Al parecer el hecho ocurrió cuando el sujeto se encontraba en estado de alicoramiento.

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"Ya he ordenado suspender a esta persona, iniciar una investigación disciplinaria y hoy mismo iniciará también una demanda penal contra este individuo. No vamos a dejar sola a nuestra policía, que además mostró mucha cordura, mucho profesionalismo a la hora de lidiar con este sinvergüenza", señaló el alcalde Alejandro Eder.

La uniformada ya se encuentra recibiendo acompañamiento tras el episodio, principalmente a nivel jurídico para adelantar las denuncias correspondientes. El agresor deberá responder por los delitos de racismo y ataque contra servidor público.



"Ante esta vulneración, la Policía activó de inmediato los protocolos respectivos para garantizar la protección integral de la uniformada y su núcleo familiar. Esto incluye la disposición de acompañamiento psicológico y jurídico, así como el respaldo directo en la presentación de la respectiva denuncia penal ante las autoridades competentes prevista para este 17 de noviembre", confirmó el Ministerio de Defensa a través de un comunicado.