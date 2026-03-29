Inspector de policía en Soacha judicializado por abusar sexualmente de tres guardas de seguridad

La Fiscalía General de la Nación judicializó a José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha, Cundinamarca, señalado de agresiones sexuales contra guardas de seguridad que laboraban en la misma dependencia.

Los hechos se conocieron luego de que una de las víctimas, una vigilante de 23 años, denunciara ante los medios los abusos que sufría por parte del funcionario. La mujer incluso logró grabar con su celular los momentos en que Figueredo insistía en acercarse a ella y realizaba tocamientos indebidos.

No se trató de un caso aislado. En total, tres mujeres, con edades de 23, 30 y 42 años, habrían sido víctimas del mismo patrón de acoso y agresión. Según la investigación, los hechos ocurrieron entre 2022 y 2025, dentro de las instalaciones de la Policía de Soacha.

Figueredo habría aprovechado su posición de autoridad y la jerarquía que ejercía sobre las guardas para intimidarlas y someterlas a actos sexuales en contra de su voluntad, incluso durante sus turnos de trabajo.

En uno de los casos, la situación llegó al abuso sexual, lo que motivó a la Fiscalía, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Cundinamarca, a imputarle los delitos de acto sexual violento y acceso carnal violento, señalando que representaba un peligro para la comunidad.

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El inspector judicializado no aceptó los cargos y un juez ordenó que cumpla medida de aseguramiento en su residencia, bajo monitoreo electrónico, mientras avanza el proceso judicial en su contra.