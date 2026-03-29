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Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Inspector de policía en Soacha judicializado por abusar sexualmente de tres guardas de seguridad

Inspector de policía en Soacha judicializado por abusar sexualmente de tres guardas de seguridad

Al inspector le imputaron los cargos de acto sexual violento y acceso carnal violento por casos ocurridos entre el 2022 y el 2025.

Denuncian a inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo.
Denuncian a inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo.
Fotos: Noticias Caracol
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 29 de mar, 2026

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