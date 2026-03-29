En El Dorado incautaron 5 kg de cocaína: hay cinco capturados

En un operativo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, fueron incautados 60 kilos de marihuana que estaban ocultos en el equipaje de cinco presuntos implicados. La detección se logró gracias a labores de perfilación y al análisis de comportamientos sospechosos por parte de los uniformados.

La sustancia estaba distribuida en 60 paquetes rectangulares y fue encontrada en la sala internacional, minutos antes de que saliera un vuelo con destino a Sao Paulo, Brasil. Durante el procedimiento fueron capturados cuatro ciudadanos estadounidenses y una mujer colombiana.

Según las autoridades, la droga fue enviada a un laboratorio especializado, donde de manera preliminar se estableció que tendría una alta concentración de THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.

El director de Antinarcóticos, brigadier general William Castaño Ramos, aseguró que este golpe permitió evitar la circulación de más de 60.000 dosis y afectar economías criminales por cerca de 300.000 dólares. Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes y deberán responder por tráfico de estupefacientes.