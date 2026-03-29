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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / En El Dorado incautaron 5 kg de cocaína: hay cinco capturados

En El Dorado incautaron 5 kg de cocaína: hay cinco capturados

Con el operativo, las autoridades confirmaron que se evitó la distribución de al menos 60.000 dosis de la droga en territorio internacional.

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