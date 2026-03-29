Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa consolidándose como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su realización diaria y la variedad de opciones de juego lo mantienen entre las alternativas preferidas por quienes revisan los resultados con frecuencia.



Número ganador del Chontico Día hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 29 de marzo de 2026 es el 1707 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: 1707

Dos últimas cifras: 07

Tres últimas cifras: 707

La quinta: 2

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.

Minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los apostadores consultar rápidamente si su número fue favorecido.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece diversas modalidades de apuesta que se ajustan a diferentes estrategias y niveles de precisión:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden optar por premios más altos o por apuestas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

Uno de los aspectos que impulsa su popularidad es la accesibilidad en los montos de apuesta:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Esto permite que cada participante ajuste su inversión según su presupuesto o estilo de juego.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar documentos básicos:



Documentos requeridos:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.