Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

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El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de juego lo convierten en una opción atractiva para miles de apostadores que consultan los resultados todos los días.
El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el 0606 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.
El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.
Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta fue acertada.
El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos niveles de precisión y estrategias de juego:
Esta variedad permite elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.
El sorteo se caracteriza por manejar montos accesibles, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:
Estos valores permiten ajustar la inversión según el presupuesto o la estrategia de cada participante.
El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:
Requisitos según el monto del premio:
Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.