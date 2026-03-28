Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Chontico Día se mantiene como uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria y la variedad de modalidades de juego lo convierten en una opción atractiva para miles de apostadores que consultan los resultados todos los días.



Número ganador del Chontico Día hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el 0606 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.

Número ganador: 0606

Dos últimas cifras: 06

Tres últimas cifras: 606

La quinta: 8

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.

Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican a través de canales autorizados y puntos de venta, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta fue acertada.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece diferentes modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a distintos niveles de precisión y estrategias de juego:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado

Esta variedad permite elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El sorteo se caracteriza por manejar montos accesibles, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Estos valores permiten ajustar la inversión según el presupuesto o la estrategia de cada participante.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero en todos los casos se deben presentar algunos documentos básicos:



Documentos requeridos:

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio:



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a sus sorteos diarios, múltiples modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por los apostadores en Colombia.