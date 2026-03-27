Chontico Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Chontico Día continúa siendo uno de los sorteos más populares en el suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Su frecuencia diaria, junto con la variedad de opciones de juego, lo mantiene entre los preferidos por los apostadores que consultan los resultados a diario.



Número ganador del Chontico Día hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Chontico Día?

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m.

Los resultados suelen publicarse pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que facilita a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece distintas modalidades de apuesta, dependiendo del nivel de precisión en el acierto:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite a los jugadores elegir entre apuestas con premios más altos o alternativas con mayores probabilidades de acierto.



Cuánto cuesta apostar al Chontico Día

El sorteo maneja montos accesibles, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos

Estos valores permiten ajustar la inversión según el presupuesto o la estrategia de cada apostador.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

El proceso de cobro varía según el valor del premio, pero en todos los casos es obligatorio presentar cierta documentación.



Documentos básicos

Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el monto del premio

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Mayor a 182 UVT: además de lo anterior, se exige certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, múltiples modalidades de juego y un proceso claro para reclamar premios, el Chontico Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia.