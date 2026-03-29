Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares en la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados lo convierten en una opción atractiva para quienes desean conocer el mismo día si su apuesta resultó ganadora.



Número ganador del Sinuano Día hoy, domingo 29 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este domingo 29 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.

Pocos minutos después, los resultados oficiales se publican en canales autorizados y puntos de venta, lo que facilita a los apostadores consultar rápidamente si su número fue favorecido.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este sorteo ofrece varias modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias y niveles de riesgo. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan.

Principales modalidades:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto

acertar el número completo en el orden exacto 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden

acertar las cuatro cifras en cualquier orden 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto 3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden

acertar las cifras sin importar el orden 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra

Estas opciones permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más simples con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Día, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos que dependen del monto obtenido.



Documentos básicos:

Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Según el valor del premio:

Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos

solo se requieren los documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: se exige certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles

Gracias a sus sorteos diarios, la variedad de modalidades y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día se mantiene como una de las opciones más consultadas por los apostadores en la región Caribe.