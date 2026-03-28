Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de la región Caribe colombiana. Su frecuencia diaria y la rápida publicación de resultados lo convierten en una alternativa preferida para quienes desean saber el mismo día si su apuesta resultó ganadora.



Número ganador del Sinuano Día hoy, sábado 28 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este sábado 28 de marzo de 2026 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados suelen estar disponibles pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados, facilitando una verificación rápida para los apostadores.



Cómo jugar el chance Sinuano Día

Este juego ofrece múltiples modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes preferencias. El valor del premio depende tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Principales modalidades:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en orden exacto.

acertar el número completo en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren apuestas más sencillas con mayores probabilidades de acierto.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Sinuano Día, es necesario cumplir con ciertos requisitos que varían según el monto ganado.

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento

Según el valor del premio:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta

diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta Mayor a 182 UVT: presentar certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia en aproximadamente ocho días hábiles

Con sorteos diarios, la inclusión de la quinta balota y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día continúa posicionándose como una de las opciones más consultadas por los apostadores en el Caribe colombiano.

