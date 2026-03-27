Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El chance Sinuano Día se consolida como uno de los juegos más representativos de la región Caribe colombiana. Su alta participación diaria y la rapidez con la que se publican los resultados lo han convertido en una opción habitual para quienes buscan conocer si su apuesta fue ganadora el mismo día.



Número ganador del Sinuano Día hoy, viernes 27 de marzo de 2026

El número ganador del chance Sinuano Día de este viernes 27 de marzo de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega el Sinuano Día?

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m.

Los resultados se publican pocos minutos después en canales oficiales y puntos autorizados, lo que permite a los participantes verificar rápidamente si su número resultó ganador.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece diversas modalidades de apuesta, adaptadas a diferentes estrategias. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado.

Entre las principales opciones se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

acertar el número completo en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

acertar las tres últimas cifras en el orden correcto. Tres cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

acertar las cifras sin importar el orden. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en el orden exacto. Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas modalidades permiten participar tanto a quienes buscan premios mayores como a quienes prefieren mayores probabilidades de acierto con apuestas más simples.



Cómo reclamar un premio del Sinuano Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben cumplir con una serie de requisitos que varían según el monto obtenido.



Documentos básicos

En todos los casos, se debe presentar:



Tiquete original diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: solo requieren los documentos básicos.

solo requieren los documentos básicos. Premios entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta.

se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: es obligatorio presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con sorteos diarios, nuevas dinámicas como la quinta balota y un proceso claro para reclamar premios, el Sinuano Día continúa siendo una de las opciones más consultadas por los apostadores del Caribe colombiano.