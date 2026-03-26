Sinuano Día, resultado del último sorteo hoy, jueves 26 de marzo de 2026

El Sinuano Día se consolida como uno de los juegos de chance más representativos en la región Caribe colombiana, con una alta participación diaria de apostadores que buscan conocer rápidamente los resultados de sus jugadas.



Número ganador de Sinuano Día hoy, jueves 26 de marzo

El número ganador del chance Sinuano Día de este jueves 26 de marzo de 2026 es el: 0546 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor autorizado si el tiquete corresponde a un premio.



Número ganador: 0546

Dos últimas cifras: 46

Tres últimas cifras: 546

La quinta: 8

En los últimos años, este sorteo ha ganado mayor relevancia, especialmente tras la incorporación de nuevas dinámicas que amplían las opciones de ganar.

Desde 2025, el juego sumó una “quinta balota”, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener premios más altos cuando se combina correctamente con las demás cifras. Esta modificación ha despertado mayor interés entre quienes participan de forma habitual.



A qué hora juega Sinuano Día

Uno de los aspectos más claros para los jugadores es el horario del sorteo, lo que permite hacer seguimiento oportuno de los resultados.

El Sinuano Día se juega todos los días a las 2:30 p. m., y los resultados se dan a conocer pocos minutos después a través de canales oficiales y puntos de venta autorizados.



Esta regularidad facilita que los apostadores consulten rápidamente si su número resultó ganador el mismo día.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de apuesta, lo que permite a los jugadores elegir cómo participar según su estrategia. El valor del premio depende de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las principales formas de juego se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: se gana al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: consiste en acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: permite ganar al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: se obtiene premio al acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o uña: se gana si coincide únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones hacen que el juego sea accesible y ofrezca diferentes posibilidades de premio, incluso si no se acierta el número completo.



Qué se necesita para reclamar un premio de Sinuano Día

Para cobrar un premio, los ganadores deben cumplir con ciertos requisitos básicos, los cuales varían dependiendo del monto obtenido.

En todos los casos, se exige presentar:



El tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras

El documento de identidad original

Una fotocopia legible del documento de identidad

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Adicionalmente, existen condiciones específicas según el valor del premio:

