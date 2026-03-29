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Blu Radio  / Mundo  / Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar delitos contra menores de edad en sus redes

Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar delitos contra menores de edad en sus redes

Meta deberá pagar 375 millones de dólares por ocultar fallas que facilitaron la explotación sexual infantil en sus plataformas, según un jurado en EE. UU.

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