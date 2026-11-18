El escándalo de los denominados ‘sexocontratos’ durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo. El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Andrés Ríos, acudió nuevamente a la Fiscalía General de la Nación para ampliar su denuncia y entregar elementos probatorios relacionados con la presunta instrumentalización de mujeres mediante contratos de prestación de servicios.

A la salida de la diligencia, el funcionario aseguró que entregó información sobre lo que, según sus señalamientos, habría ocurrido al interior de la Casa de Nariño durante la anterior administración. Ríos manifestó que espera que el ente investigador adelante las indagaciones necesarias para esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades.

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"Los colombianos esperamos de la Fiscalía que vaya hasta el fondo de estas investigaciones. Nosotros como colombianos queremos saber la verdad de todo lo que pasó con las presuntas mujeres que lamentablemente instrumentalizaron", indicó Ríos.

El funcionario también cuestionó la contradicción que, a su juicio, existe entre el discurso de protección de los derechos de las mujeres y las conductas que atribuye a integrantes de la anterior administración.



"Para nosotros es muy lamentable esto, son ellos los que permanentemente dicen que protegen los derechos de las mujeres y aquí estamos demostrando que efectivamente eso no es cierto", agregó.

Según dijo, durante la diligencia entregó información que permitiría sustentar sus afirmaciones.

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Uno de los aspectos más relevantes de su declaración fue la solicitud de extender las investigaciones más allá del Departamento Administrativo de la Presidencia. Ríos pidió a la Fiscalía revisar otras entidades del Estado en las que, según su denuncia, también se habrían presentado situaciones similares.