A 100 días del terremoto que sacudió el occidente del país, cientos de familias continúan enfrentando dificultades para regresar a sus hogares. Cáritas Colombiana presentó un balance de las ayudas humanitarias entregadas y los proyectos de reconstrucción que prepara para las comunidades afectadas.

La organización informó que trabaja con cerca de 3.700 familias que han sido identificadas y caracterizadas según sus necesidades. Además, aseguró que los proyectos financiados mediante cooperación internacional alcanzan aproximadamente un 70% de ejecución.

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Entre las ayudas entregadas se encuentran 2.295 kits familiares de higiene y agua segura, 2.235 personas beneficiadas con kits de alojamiento y apoyos económicos para pagar hasta tres meses de arriendo a otras 597 personas damnificadas.

A esto se suman 825 transferencias de dinero para cubrir necesidades básicas y primeros auxilios psicológicos para 1.126 personas. De igual manera, han realizado talleres comunitarios de acompañamiento psicosocial en los que han participado 3.705 afectados.



Durante la presentación, Cáritas destacó una donación de 100.000 euros del papa León XIV, destinada a labores de reconstrucción y distribución de kits humanitarios en municipios como Cajibío, Cartago e Istmina.

Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

Más de 170 iglesias resultaron afectadas

Según el padre Diego Meza, director del Secretariado Nacional de Pastoral, tienen un registro de aproximadamente 178 estructuras afectadas, entre templos, capillas rurales, casas curales y centros de formación pastoral.

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Aunque algunas edificaciones, especialmente las catedrales, ya están siendo intervenidas por las respectivas diócesis, otras siguen pendientes de atención. Por esta razón, la Conferencia Episcopal prepara una campaña de apadrinamiento para apoyar su recuperación y reconstrucción.

“Durante estos primeros 100 días la prioridad ha sido atender a las personas, a las familias afectadas”, explicó el sacerdote, quien señaló que se buscarán recursos para reparar las estructuras religiosas que resultaron dañadas, pero no son la prioridad.

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Otro de los proyectos anunciados es la reconstrucción de la escuela La Cohetera, ubicada en zona rural de Cajibío, Cauca, que sufrió graves daños estructurales durante el terremoto, y desde entonces, sus estudiantes han estado recibiendo clases en un salón comunal acondicionado con pupitres y divisiones de tela.

Cáritas explicó que inicialmente se entregaron 101 kits escolares para garantizar la continuidad de las clases, mientras adelantan estudios técnicos para reconstruir la institución, que pasaría de 4 a 6 aulas y contaría con mejores espacios para los estudiantes.

La primera fase del proyecto que busca ampliar progresivamente la oferta educativa hasta noveno grado, teniendo en cuenta las dificultades de transporte que enfrentan los estudiantes de esta zona rural, tiene previsto finalizar el 31 de octubre.

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La reconstrucción de la escuela tiene contemplado una inversión de 200.000 euros con el apoyo de Cáritas Alemania, sin embargo, todavía se encuentra en fase de formulación.

Por otra parte, la organización adelanta una campaña internacional con la que espera recaudar 2 millones de euros para la construcción y reconstrucción de viviendas, la recuperación de sistemas comunitarios de agua y la asistencia legal a las familias damnificadas.

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Desde Cáritas advierten que el acceso a la vivienda sigue siendo uno de los asuntos más críticos de las comunidades afectadas, pues muchas familias permanecen ya sea en alojamientos temporales o en casas que tienen daños estructurales. Es por esto, que la recuperación de los empleos y de los ingresos de las personas afectadas es fundamental para la siguiente etapa de reconstrucción.