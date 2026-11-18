Alrededor de 19 familias que habitaban el edificio Bachué, ubicado sobre la carrera 39 con avenida Roosevelt, en el sur de Cali, llevan más de tres meses a la espera de una respuesta por parte de la administración del mismo, para recuperar sus pertenencias de los apartamentos que desde el 10 de agosto se encuentran deshabitados.

Las familias aseguran que, aunque ya se han retirado todas las restricciones para moverse cerca del edificio, los encargados les impiden recuperar sus pertenencias, situación que los obligó hoy a ingresar por la fuerza para sacar estos elementos.

Publicidad

"Decidimos entrar, cueste lo que cueste, bajo nuestra propia responsabilidad porque estamos viviendo situaciones precarias. No tenemos cubiertos para una comida, no tenemos ropa para nuestros hijos, no tenemos dónde dormir. Quedamos con lo que salimos esa mañana. Lo único que nos han manifestado es que tienen la orden de sacarnos a la fuerza", explicó Juan David Salcedo, quien era residente del edificio Bachué.

Autoridades de la Alcaldía de Cali se pronuncian

Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo de Cali señalan que este edificio actualmente se encuentra en fase 3, lo que significa que se necesita una evaluación de ingeniería más detallada, la cual debe ser asumida por el propietario, que en este caso sería la Sociedad de Activos Especiales.

"En el seguimiento en fase 3 a las edificaciones y unidades constructivas, el 9 de noviembre se realizó una mesa en campo con funcionarios de la SAE y copropietarios para identificar el posible acceso para la recuperación de enseres. Ahí se conceptuó de que la recomendación es que se hagan medidas de intervención físicas para garantizar la extracción de enseres grandes y pesados, ya que el punto fijo y los accesos a las escaleras no están bien constituidos y generan un riesgo para sus ocupantes", señaló Javier Romero, coordinador del grupo de ingenieros de la Alcaldía de Cali.

Publicidad

Las autoridades señalan que, si bien este edificio no corre el riesgo de colapsar, aún persisten elementos que son peligrosos para la integridad de las personas, a pesar de estas advertencias los residentes aseguran que su intención sigue siendo recuperar sus pertenencias.