¿Está funcionando el Fondo Milagro tras el terremoto?: Mañanas Blu, 13 de noviembre de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 13 de noviembre de 2026:



Richard Claro, alcalde de Tibú, Norte de Santander, informó que cuatro militares murieron y otros cinco resultaron heridos en un ataque con cerca de 20 drones contra una unidad móvil del Ejército que realizaba labores de reconocimiento . Señaló que Tibú acumula más de 100 ataques con drones durante este año y consideró posible que los aparatos utilizados en el último hecho hayan sido operados desde Venezuela por la cercanía con la frontera.

. Señaló que Tibú acumula más de 100 ataques con drones durante este año y consideró posible que los aparatos utilizados en el último hecho hayan sido operados desde Venezuela por la cercanía con la frontera. Norma Hurtado, senadora del Partido de la U y coordinadora de la comisión bicameral que hace seguimiento al Fondo Milagro, aseguró que las comunidades afectadas por el terremoto todavía no han visto los resultados esperados y cuestionó la falta de información entregada al Congreso . Señaló que el fondo cuenta actualmente con unos 624.000 millones de pesos frente a una reconstrucción que podría costar cerca de 54 billones, y pidió revisar los salarios de sus directivos bajo la premisa de tener menos burocracia y más resultados.

. Señaló que el fondo cuenta actualmente con unos 624.000 millones de pesos frente a una reconstrucción que podría costar cerca de 54 billones, y pidió revisar los salarios de sus directivos bajo la premisa de tener menos burocracia y más resultados. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, aseguró que en su departamento existe comunicación permanente con el Fondo Milagro y que ya presentó los proyectos requeridos para avanzar en demoliciones, vivienda nueva y reparación de inmuebles afectados por el terremoto. Indicó que el Chocó necesita reconstruir alrededor de 38.000 viviendas y destacó también el apoyo del sector privado para proyectos de infraestructura.

y que ya presentó los proyectos requeridos para avanzar en demoliciones, vivienda nueva y reparación de inmuebles afectados por el terremoto. Indicó que el Chocó necesita reconstruir alrededor de 38.000 viviendas y destacó también el apoyo del sector privado para proyectos de infraestructura. Rodrigo López, agente del CTI liberado por el ELN después de 18 meses de secuestro, contó que permanece bajo valoración médica y aseguró que durante su cautiverio el grupo armado les manifestó que eran considerados objetivos por su condición de funcionarios de la Fiscalía . Dijo que la liberación se produjo por razones humanitarias, sin pago de dinero, y aseguró que salió sin rencores pese a las secuelas psicológicas que le dejó el secuestro.

. Dijo que la liberación se produjo por razones humanitarias, sin pago de dinero, y aseguró que salió sin rencores pese a las secuelas psicológicas que le dejó el secuestro. Miguel Tigsilema, trabajador sobreviviente al colapso de un edificio en Nueva York, relató que se encontraba trabajando en una construcción vecina cuando escuchó el estruendo y logró escapar entre el polvo y los escombros . Después regresó al lugar para ayudar a otras personas y participó en el rescate de un niño, a quien cargó hasta que llegaron los bomberos; aseguró que la experiencia le dejó un fuerte impacto emocional que todavía intenta superar.

. Después regresó al lugar para ayudar a otras personas y participó en el rescate de un niño, a quien cargó hasta que llegaron los bomberos; aseguró que la experiencia le dejó un fuerte impacto emocional que todavía intenta superar. Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional y de Acolgen, aseguró que los empresarios reconocen la necesidad de un ajuste fiscal, pero buscan alternativas que no comprometan la viabilidad de los sectores ni el crecimiento económico . Explicó que analizan propuestas como revisar el IVA a lo largo de cadenas productivas completas, retirar algunas exenciones en sectores maduros, gravar plataformas internacionales que no tributan en Colombia y hacer más gradual la reducción del impuesto de renta empresarial.

. Explicó que analizan propuestas como revisar el IVA a lo largo de cadenas productivas completas, retirar algunas exenciones en sectores maduros, gravar plataformas internacionales que no tributan en Colombia y hacer más gradual la reducción del impuesto de renta empresarial. Paloma Baytelman, experta en inteligencia artificial, explicó que hasta ahora no existe evidencia de que la caída masiva de servicios de Microsoft haya sido producto de un ciberataque y señaló que la explicación preliminar apunta a una falla de infraestructura y sobrecarga de servidores . Advirtió que el episodio demuestra el riesgo de que gobiernos y empresas dependan de unos pocos proveedores tecnológicos y destacó la necesidad de contar con sistemas alternativos, interoperabilidad y planes de continuidad ante fallas de gran escala.

. Advirtió que el episodio demuestra el riesgo de que gobiernos y empresas dependan de unos pocos proveedores tecnológicos y destacó la necesidad de contar con sistemas alternativos, interoperabilidad y planes de continuidad ante fallas de gran escala. Tomás Vásquez, suegro de Santiago Sapón Gutiérrez, trabajador fallecido en el derrumbe de un edificio en Brooklyn, contó que su yerno llevaba cuatro años viviendo en Nueva York y se dedicaba a la construcción. Explicó que Santiago deja a su esposa y a un hijo de aproximadamente cinco años, quienes también viven en Estados Unidos, y señaló que la prioridad de la familia es completar la identificación y los trámites necesarios para repatriar su cuerpo.

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