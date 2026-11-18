Un nuevo Mega operativo adelantan las autoridades en el Valle de Cauca, esta vez, en 18 municipios del departamento de manera simultánea, se trata de la operación 'Patriot Deval'.

Las acciones contra el multicrimen están siendo lideradas por la gobernadora Dilian Francisca Toro, junto a los comandantes de la Fuerza Pública, como el general Carlos Oviedo, comandante de la Regional 4 de la Policía; el coronel Amaury Aguilera, comandante de la Policía Valle y el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, el general Gabriel Andrés Majé.

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Los operativos iniciaron en la madrugada de este miércoles y se están adelantando de manera simultánea en Tuluá, Pradera, La Unión, Trujillo, Sevilla, Toro, San Pedro, Calima El Darién, entre otros, con el principal objetivo de desaarticular estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, hurto y el homicidio.

“Estamos realizando la operación en 18 municipios del Valle del Cauca para garantizar la seguridad ciudadana. Vamos a desarticular bandas criminales que le quitan la tranquilidad y la seguridad a los vallecaucanos”, señaló la gobernadora del Valle.



A través de su cuenta de X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que la ofensiva cuenta con más de 620 policías y se ha logrado la captura de 60 personas, se han incautado más de 1.300 kilos de estupefacientes y también armas de fuego.

Esta sería la tercera intervención de esta magnitud en el departamento, tras las operaciones Iron y también Iron 2.0 en la ciudad de Cali, donde se logró capturar cerca de 180 personas en diferentes labores de allanamiento y registro.