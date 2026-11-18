El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda de nulidad electoral presentada por la senadora Jennifer Pedraza contra el nombramiento de Julia Cristina Daza como directora general de la Biblioteca Nacional y decretó la suspensión provisional de los efectos de la resolución que la designó.

La medida se adoptó porque, en esta etapa inicial del proceso, la Sala consideró que Daza no acreditó la experiencia profesional relacionada mínima requerida para el cargo.

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En el auto del 11 de noviembre, el Tribunal concluyó que la experiencia reconocida por el Ministerio de las Culturas se calculó con certificaciones y actividades que “no guardan similitud material con las funciones propias del empleo”. Entre las responsabilidades que tuvo en cuenta están dirigir la Biblioteca Nacional, coordinar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y formular políticas sobre el patrimonio bibliográfico y documental del país.

De acuerdo con el documento, a Daza se le reconocieron 73 meses y 14 días de experiencia relacionada, frente a los 72 meses exigidos por el manual de funciones. Sin embargo, la Sala señaló que los antecedentes laborales acreditados corresponden a actividades de comunicación, relaciones públicas y divulgación institucional, y que no encontró correspondencia funcional con las tareas principales de la dirección de la Biblioteca Nacional.



“En términos de la jurisprudencia aplicable, la experiencia acreditada no tiene ninguna relación con la dirección, gestión cultural, actividad editorial, formulación de políticas, proyectos de lectura, programas culturales y relaciones institucionales”, se lee en el documento.

El Tribunal dejó para el análisis de fondo otro de los cuestionamientos de la demanda, relacionado con la exigencia de un título en Bibliotecología.

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La decisión se conoce en medio de las manifestaciones e inconformidad de algunos trabajadores de la Biblioteca Nacional por la dirección de la entidad, que coordina la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. También se suma a los cambios recientes en la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, otra entidad adscrita al Ministerio de las Culturas.