La Alcaldía de Bucaramanga anunció la entrega de subsidios de arrendamiento para las familias del barrio Villas de San Ignacio, en el norte de la ciudad, cuyas viviendas presentan riesgo inminente de colapso por cuenta de una falla geológica que afecta el terreno. Cinco familias ya evacuaron sus casas y se estima que, entre 15 y 20 hogares, incluidos los que ya salieron, recibirán este apoyo económico para cubrir el costo de un lugar seguro donde vivir.

En este sector hay 121 viviendas afectadas por el movimiento del terreno, aunque los daños no tienen la misma magnitud en todas las estructuras. Algunas presentan grietas y otras tienen comprometida su estabilidad, al punto de que sus habitantes deben abandonar los inmuebles para proteger sus vidas.

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El director de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, Didier Rodríguez, explicó que las medidas se adoptaron luego de que el alcalde Cristian Portilla declarara la calamidad pública mediante un decreto.

“La primera acción será brindar apoyo económico para el pago de arriendo a los hogares cuyas viviendas no ofrecen condiciones de seguridad”, indicó Rodríguez.



Además, la Administración Municipal adelantará gestiones ante el Gobierno Nacional y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para conseguir recursos que permitan realizar estudios técnicos.

“Estos determinarán qué obras se necesitan para estabilizar el terreno y establecerán si es posible recuperar las zonas afectadas o si algunas familias deberán ser reubicadas”, explicó el director de Gestión del Riesgo.

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Mientras avanzan estos procesos, la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo continuará con el seguimiento técnico y social en el barrio, así como con el acompañamiento a los habitantes para informarles sobre las medidas y las alternativas disponibles.

La Alcaldía de Bucaramanga, también inicio el proceso de verificación de documentos para establecer que las familias más afectadas sean las propietarias de las casas y que no tengan a su nombre otro inmueble porque ello las inhabilita para recibir el subsidio de arriendo.