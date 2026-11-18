El alcalde de Barrancabermeja, Johathan Vásquez, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella tras los señalamientos en su contra sobre presuntas irregularidades en el manejo de $119.000 millones de regalías para obras en el distrito. El mandatario local defendió la ejecución de los proyectos, rechazó las acusaciones y aseguró que está dispuesto a que los organismos de control revisen su gestión.

En sus redes sociales, el mandatario rechazó las denuncias de corrupción en su contra interpuesta por el presidente en la Fiscalía. "El presidente me cuestiona por hacer lo mismo que se hizo con el Fondo Milagro. La diferencia es que en Barrancabermeja las obras avanzan y los resultados se ven. No nos distraemos con polémicas, seguimos trabajando. Me denuncian por hacer obras, no por dejar de hacerlas", escribió en su cuenta de X.

Publicidad

Vásquez invitó al presidente Abelardo De La Espriella y a los organismos de control recorran Barrancabermeja "y vean lo que estamos construyendo. Aquí damos la cara", afirmó en sus redes sociales.

El Presidente @DELAESPRIELLAE me cuestiona por hacer lo mismo que se hizo con el Fondo Milagro. La diferencia es que en Barrancabermeja las obras avanzan y los resultados se ven. No nos distraemos con polémicas, seguimos trabajando. 🙌



Abro hilo 🧵👇 pic.twitter.com/7YRMU6LySi — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) November 19, 2026

El alcalde de Barrancabermeja, entregó una entrevista tras las denuncias del presidente al medio de comunicación Red Más Noticias, donde se ratificó en el pronunciamiento que publicó inicialmente en Facebook y que posteriormente borró, al reconocer que su respuesta fue fuerte. “Un lápiz es mucho más poderoso que la pistola que carga”, fue una de las frases que escribió en ese mensaje.



El mandatario cuestionó cuestionó en la entrevista que De la Espriella lo señale por la ejecución de obras en Barrancabermeja, mientras, según dijo, el Gobierno nacional impulsa el Fondo Milagro para la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

“Es increíble que el presidente tenga la cara para cuestionarme. Siempre hay enemigos, estamos construyendo cuatro granjas solares”, sostuvo el alcalde quien insistió que los proyectos que adelanta su administración "estarían generando inconformidad en sectores que, según él, se verían afectados por estas iniciativas".

¡RECUPERAMOS LAS REGALIAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.



¡Porque el trabajo y la buena gestión se nota! pic.twitter.com/qDE1nC2Sdv — Jonathan Vásquez (@Jsvasquezg) September 2, 2026

Publicidad

El alcalde aseguró que Barrancabermeja avanza en la construcción de cuatro colegios, una nueva terminal de transporte, obras viales para los barrios y cuatro granjas solares. También defendió la participación de Foncolombia en la ejecución de proyectos financiados con recursos de regalías.

Explicó que la ley permite a los alcaldes designar entidades ejecutoras y que, en su caso, no le corresponde intervenir en los procesos internos de selección de contratistas. Aseguró que su responsabilidad es exigir que las obras se entreguen con calidad y dentro de los tiempos establecidos.

Publicidad

“Lo que me importa es que avancen las obras”, afirmó, al defender la gestión de la entidad ejecutora y cuestionar los resultados del Fondo Milagro, del que dijo que, hasta ahora, no ha concretado obras, mientras que los proyectos designados en Barrancabermeja sí están avanzando.

El mandatario invitó al presidente De la Espriella y a los organismos de control a recorrer la ciudad y verificar cada proyecto. “No tengo problema en que revisen nuestra gestión. Al contrario, invito a los organismos de control a que vengan, conozcan y verifiquen cada proyecto”, insistió.