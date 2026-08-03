CTI captura 13 personas por presunta red que habría desviado $3 billones de regalías

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), capturó a 13 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción que habría direccionado contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por cerca de 3 billones de pesos, en proyectos ejecutados en 19 departamentos del país.

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Sogamoso, Pereira y Villavicencio. Entre los capturados figuran el actual alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González; un exalcalde del municipio de La Paz ,Cesar; un contratista, así como varios exdirectivos y exfuncionarios del Fondo Mixto Sierra Nevada.

Los capturados serán presentados en las próximas horas ante un juez de control de garantías para el desarrollo de las audiencias concentradas, en las que la Fiscalía expondrá los elementos materiales probatorios que sustentan la investigación.

De acuerdo con fuentes del ente acusador, este proceso hace parte de una estrategia especializada para investigar posibles irregularidades en la contratación financiada con recursos del Sistema General de Regalías.



Para ello, la Fiscalía conformó recientemente un grupo especial integrado por fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, fiscales seccionales y fiscales especializados en corrupción, con el propósito de identificar estructuras criminales dedicadas al desvío de estos recursos públicos.

Según las fuentes consultadas, hasta el momento se han identificado cinco grandes estructuras que, presuntamente, operaban mediante mecanismos similares para apropiarse de recursos destinados a proyectos regionales. Entre ellas se encuentra el denominado caso Aremca, por el cual nueve personas fueron enviadas a la cárcel dentro de una investigación relacionada con presuntas irregularidades que superarían el medio billón de pesos.

El expediente conocido como Sierra Nevada corresponde al segundo gran caso identificado por ese grupo especializado, mientras que otras tres investigaciones continúan en desarrollo y permanecen bajo reserva.

Publicidad

La Fiscalía ha establecido que el presunto esquema de corrupción detectado en Aremca sería similar al que ahora se investiga en el caso Sierra Nevada. De acuerdo con las indagaciones, las organizaciones habrían participado en un entramado que permitió la apropiación irregular de recursos del Sistema General de Regalías mediante la celebración y ejecución de contratos que, presuntamente, incumplían las disposiciones legales que regulan la contratación pública.

Las investigaciones indican que las iniciativas financiadas con estos recursos habrían sido ejecutadas mediante órdenes de prestación de servicios y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y personas presuntamente vinculadas con la organización, mecanismos que, según la Fiscalía, facilitaron el direccionamiento de los recursos y el presunto desvío del dinero público.