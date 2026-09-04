Uribe rindió indagatoria por El Aro y La Granja: 4 septiembre 2026, Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este viernes, 4 de septiembre de 2026:



Alias ‘ Bendito Menor ’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, fue dado de baja durante un operativo de la Policía en Riohacha . Junto a Naín Andrés Pérez Toncel murieron alias ‘Bebecita’ y otros dos integrantes de la organización.

’, uno de los principales cabecillas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, . Junto a Naín Andrés Pérez Toncel murieron alias ‘Bebecita’ y otros dos integrantes de la organización. El expresidente Álvaro Uribe acudió a la Fiscalía por la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja y el homicidio de Jesús María Valle . Durante la diligencia respondió inicialmente preguntas de contexto y rechazó los señalamientos en su contra, al asegurar que no ha sido un asesino.

. Durante la diligencia respondió inicialmente preguntas de contexto y rechazó los señalamientos en su contra, al asegurar que no ha sido un asesino. Medicina Legal confirmó la muerte de otros dos menores de edad durante un bombardeo contra las disidencias de las Farc en Miraflores, Guaviare . De los 24 cuerpos recibidos tras la operación, 20 habían sido identificados y cuatro continuaban bajo análisis forense.

. De los 24 cuerpos recibidos tras la operación, 20 habían sido identificados y cuatro continuaban bajo análisis forense. Marco Rubio visitará Colombia el próximo martes para reunirse con el presidente Abelardo De La Espriella . La agenda contempla cooperación contra el narcotráfico, relaciones comerciales, apoyo para la reconstrucción tras el terremoto y el paquete de asistencia en seguridad anunciado por Estados Unidos.

. La agenda contempla cooperación contra el narcotráfico, relaciones comerciales, apoyo para la reconstrucción tras el terremoto y el paquete de asistencia en seguridad anunciado por Estados Unidos. Un hombre fue capturado en Bogotá señalado de cometer actos sexuales contra sus hijas de 8 y 12 años. Una alerta desde un colegio permitió avanzar en la investigación y, según la Policía, los hechos se habrían presentado desde 2020.

Escuche el programa completo aquí: