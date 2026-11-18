La tensión y la preocupación se mantienen en el municipio de El Pital, en el centro del Huila, tras los recientes atentados terroristas. Ante las alertas por posibles nuevas alteraciones del orden público, las autoridades adoptaron medidas extraordinarias para reforzar la seguridad.

Entre las disposiciones se encuentra el toque de queda, desde las 7:00 p. m. hasta las 5:00 a. m., tanto en el área urbana como rural, así como la aplicación de la ley seca. Las restricciones estarán vigentes hasta nueva orden.

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"Estas medidas se adoptaron durante el Consejo de Seguridad, convocado tras los hechos de violencia registrados en el municipio. Allí se aprobó decretar el toque de queda para garantizar la integridad y seguridad de los habitantes. La restricción regirá hasta nueva orden, entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana del día siguiente", indicó Mayra Katherine López Rúa, secretaria de Gobierno.

Asimismo, se ordenó el cierre perimetral de vías, andenes y accesos a varios puntos estratégicos del municipio, entre ellos la Alcaldía, la Fiscalía, la sede del Banco Agrario, los juzgados y la Estación de Policía, como parte de las acciones para reforzar la seguridad.



A estas medidas se suma la suspensión de las actividades académicas y administrativas presenciales en todas las instituciones educativas públicas y privadas. La disposición también cobija a los Hogares Comunitarios del ICBF y los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), como medida preventiva para proteger la vida y la integridad de los niños, niñas, adolescentes, docentes y personal administrativo.

"Ante esta situación y por directriz del departamento, se determinó suspender las clases presenciales, teniendo en cuenta que instituciones educativas como el Colegio Promoción Social y el Colegio Cooperativo Domingo Sabio, este último de carácter privado, están ubicadas cerca de la Estación de Policía, que fue blanco del ataque", explicó la secretaria de Gobierno del municipio.

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Por otra parte, las autoridades prohibieron el sobrevuelo de drones en todo el municipio, ante la presencia de estas aeronaves en la zona y los recientes ataques contra la fuerza pública.

"También se prohibió el sobrevuelo de drones, debido a que se ha evidenciado la presencia de estas aeronaves en el municipio. Por eso, mediante el decreto se estableció la restricción y se hizo un llamado a la comunidad para acatar esta disposición", confirmó la funcionaria.

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Las decisiones se producen luego de varios hechos violentos registrados en la zona. Entre ellos, el atentado contra tres torres de energía que hacen parte del Sistema Nacional de Transmisión, en zona rural, que mantiene sin servicio eléctrico a los departamentos de Caquetá y Putumayo y ha generado intermitencias en el suministro en municipios del centro y sur del Huila.

A estos hechos se suma el ataque con drones contra la Estación de Policía, ocurrido el pasado lunes, y el hallazgo de un vehículo cargado con 180 kilos de explosivos, que posteriormente fue detonado de manera controlada por las autoridades.