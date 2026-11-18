El Ministerio de Salud denunció el presunto secuestro de dos integrantes del equipo del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) de la ESE Hospital Antonio, quienes habrían sido retenidos por un grupo armado ilegal mientras desarrollaban actividades de promoción y prevención en salud en el sector de San Gabriel de Yapú, en el municipio de Mitú, Vaupés.

De acuerdo con la información preliminar entregada por la Secretaría de Salud Departamental, a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), los trabajadores se encontraban realizando labores extramurales de educación y mantenimiento de la salud en esta zona del departamento cuando habrían sido interceptados por integrantes de un grupo armado ilegal.

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La cartera de Salud indicó que, aunque inicialmente recibió información de terceros según la cual los dos profesionales se encontraban en buenas condiciones, al 17 de noviembre no había sido posible establecer comunicación directa con ellos ni confirmar su ubicación, estado de salud o condiciones de seguridad.

Ante esta situación, el Ministerio hizo un llamado a quienes estarían involucrados en estos hechos para que respeten la vida y la integridad de los trabajadores, garanticen su protección y permitan su retorno seguro, sin condicionamientos.

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Asimismo, solicitó a las autoridades competentes que, en coordinación con el CRUE y los mecanismos humanitarios, adelanten las gestiones necesarias para verificar lo ocurrido y contribuir a la resolución de esta situación.

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El Ministerio recordó que el personal de la Misión Médica cumple labores humanitarias y no participa en las hostilidades, por lo que debe ser respetado y protegido por todos los actores armados.

Finalmente, expresó su solidaridad con los trabajadores, sus familias y la comunidad del Vaupés, y reiteró el llamado a garantizar la seguridad del talento humano en salud que desarrolla sus labores en los territorios.