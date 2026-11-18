A 100 días del terremoto que sacudió al Pacífico colombiano el pasado 10 de agosto, la recuperación de las comunidades afectadas comienza a mostrar avances, aunque todavía queda mucho por hacer. En Chocó y Buenaventura, cientos de familias siguen trabajando para recuperar sus hogares y volver a la normalidad después de la emergencia. En medio de este proceso, la Corporación Manos Visibles, a través del fondo de reconstrucción S.O.S. Pacífico, ha logrado movilizar recursos para reparar viviendas, recuperar espacios culturales y brindar acompañamiento emocional a quienes vivieron las consecuencias del sismo.

La iniciativa ha reunido hasta el momento $1.800 millones de pesos, gracias al respaldo de 7.200 donantes, recursos que han permitido desarrollar diferentes acciones de recuperación y beneficiar a cerca de 16.000 personas en los dos territorios. Uno de los principales avances está en la rehabilitación de viviendas, de acuerdo con el balance entregado por Manos Visibles, 68 hogares ya hacen parte de este proceso, de los cuales 30 fueron recuperados y otros 38 se encuentran en trabajos de intervención. La meta es llegar a 100 viviendas rehabilitadas para que más familias puedan regresar a espacios seguros y recuperar sus dinámicas cotidianas.

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A esta labor se suma la recuperación de espacios culturales que también resultaron afectados por el terremoto. Actualmente, se adelantan trabajos en cuatro centros culturales de Chocó y Buenaventura, uno de los cuales ya fue entregado y los otros tres continúan en obra. Estos lugares son importantes para las comunidades porque allí se desarrollan actividades de encuentro, creación y participación, especialmente para niños, jóvenes y familias. Según el balance de la organización, estas intervenciones tienen un impacto cercano a las 700 personas en Quibdó y 600 en Buenaventura.

Terremoto en Colombia. Foto: Senado.

Pero la reconstrucción no se limita a reparar paredes, techos y espacios físicos. El acompañamiento emocional también ha sido una parte importante del trabajo, teniendo en cuenta las afectaciones que deja una emergencia de esta magnitud. En alianza con las organizaciones MentalMente y Mariposas de Amor, S.O.S. Pacífico ha acompañado a 14.500 personas mediante actividades de escucha, diálogo, juego, arte y apoyo emocional. Estas acciones han llegado a 20 albergues en Chocó y ocho en Buenaventura, donde se ha brindado atención a niñas, niños, jóvenes, madres y adultos que tuvieron que enfrentar las consecuencias del terremoto.



El proceso también cuenta con el respaldo de una red de 30 organizaciones y empresas que trabajan directamente en el territorio y cuyas acciones han beneficiado a más de 5.000 personas. Su participación permite mantener espacios de acompañamiento para niños, jóvenes, mujeres, familias y personas con discapacidad, además de fortalecer el trabajo de las comunidades para que la recuperación no se quede solamente en la atención inmediata de la emergencia.

Paula Moreno, presidenta de la Corporación Manos Visibles y exministra de Cultura, destacó la capacidad de organización y solidaridad de las comunidades del Pacífico para salir adelante. Señaló que cada vivienda recuperada, cada espacio comunitario que vuelve a funcionar y cada organización fortalecida representa un paso importante para reconstruir el territorio. También hizo un llamado a sumar nuevos aliados y mantener el apoyo para cumplir la meta de las 100 viviendas.

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Precisamente, ese es el principal reto de la organización. Aunque ya hay 68 hogares vinculados al proceso, todavía se necesitan recursos para incorporar otros 32 y ampliar las labores de rehabilitación en Chocó y Buenaventura. Por eso, Manos Visibles invitó a ciudadanos, empresas, fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales a continuar apoyando esta iniciativa.

Las personas interesadas en contribuir pueden realizar sus donaciones a través de la plataforma habilitada por la organización, mediante tarjetas débito y crédito o pagos por PSE. La información y los aportes están disponibles en https://web.afrus.org/donamigosvisibleschoco.