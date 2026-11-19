Las autoridades de Santander activaron puestos de mando unificado (PMU) en Bucaramanga, el área metropolitana y varios municipios del departamento para acompañar las movilizaciones programadas y garantizar el derecho a la protesta pacífica, así como la seguridad de quienes no participarán en las marchas.

El secretario del Interior de Santander y gobernador encargado, Óscar Hernández, explicó que “desde las 4:30 de la mañana de hoy 19 de noviembre se encuentra activo el PMU en Bucaramanga, con la participación de las autoridades y el alistamiento de la Policía Nacional para hacer seguimiento a las concentraciones y atender cualquier situación que pueda presentarse”.

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El funcionario señaló que el propósito es brindar garantías a los manifestantes para que puedan expresar sus inconformidades, sin afectar los derechos de terceros ni permitir que las movilizaciones terminen en hechos delictivos.

“En el resto del departamento también se activaron mecanismos de coordinación con las autoridades municipales. Se tiene prevista la instalación de puestos de mando y acompañamiento institucional en Barrancabermeja, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Gil, Landázuri, Socorro, Málaga y Cimitarra”, explicó Hernández.



Además, la Gobernación solicitó el acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, a través de integrantes del CTI, para que hagan parte de estos espacios de coordinación y cumplan sus funciones de investigación judicial en caso de que sea necesario.