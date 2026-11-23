La infraestructura de Santander, las concesiones viales, la reactivación del sector minero-energético y las oportunidades para el campo fueron los temas centrales de la última columna de opinión que publicó Alberto Montoya Puyana en el periódico Vanguardia, el domingo 22 de noviembre de 2026.

El exgobernador de Santander y primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular dedicó su escrito, titulado Colombia patria milagro, a analizar las bases del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Su reflexión estuvo marcada por una preocupación que acompañó buena parte de su trayectoria pública: la necesidad de que los grandes proyectos nacionales también se traduzcan en oportunidades para las regiones.

La columna adquiere un significado especial tras conocerse su fallecimiento, pues constituye su última publicación en el espacio de opinión que mantenía en el diario santandereano.



En su análisis, Montoya Puyana identificó siete ejes estratégicos del plan, denominados los «siete milagros»: reconstrucción, transformación y resiliencia; patriotismo constitucional; milagro social; milagro económico; Colombia desde las regiones; transformación del Estado; y talento, conocimiento e innovación para el desarrollo.

Sin embargo, consideró que el cuarto eje, el Milagro Económico, debía concentrar especialmente la atención de los dirigentes santandereanos y de los congresistas del departamento.

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Las obras que esperaba para Santander

Uno de los puntos que más destacó en su última publicación fue la posibilidad de reformar el esquema de Asociaciones Público-Privadas (APP) y concesiones. Según explicó, esta modificación permitiría ampliar los plazos de los contratos y facilitar la viabilidad financiera de proyectos estratégicos para la región.

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Entre las iniciativas que mencionó estaban las concesiones Bucaramanga - Zipaquirá y Bucaramanga-Pamplona, así como la posibilidad de extender la concesión BBY para incorporar nuevas obras y complementar los proyectos que actualmente se ejecutan sobre la Troncal del Magdalena.

También se refirió al sector minero-energético y a la propuesta de reactivar la exploración de hidrocarburos mediante la técnica del fracking, con una meta nacional de producción de un millón de barriles diarios.

En ese contexto, hizo especial énfasis en los proyectos piloto Kalé y Platero, ubicados en Puerto Wilches, Santander, cuya reactivación consideraba fundamental para la economía regional.

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El desarrollo agropecuario fue otro de los asuntos que abordó. Destacó la propuesta de incorporar 1,5 millones de hectáreas en la Orinoquia, impulsar reformas al crédito agropecuario y construir distritos de riego.

En este punto mencionó las oportunidades para los empresarios santandereanos vinculados al desarrollo de la altillanura colombiana y resaltó la experiencia de Jaime Liévano.

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Su mensaje final estuvo dirigido a los representantes políticos del departamento: les pidió estar atentos a la discusión y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo para lograr que las necesidades de Santander quedaran incorporadas en las inversiones del Gobierno nacional.

La columna terminó con una frase que ahora adquiere un significado especial: «Santandereanos… QUEDAMOS EXPECTANTES».

Una despedida desde la opinión

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Alberto Montoya Puyana murió este lunes 23 de noviembre, a las 2:00 de la madrugada, en Bucaramanga, a los 82 años. El exmandatario padecía una enfermedad pulmonar.

Su última columna fue publicada apenas un día antes de su fallecimiento. En ella volvió sobre asuntos que marcaron su trayectoria: la infraestructura, la planeación del desarrollo, la inversión y la necesidad de gestionar proyectos que conectaran a Santander con el resto del país.

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Fue gobernador de Santander entre 1976 y 1978, primer alcalde de Bucaramanga elegido por voto popular en 1988, senador de la República y rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) en dos periodos. También fue uno de los impulsores del desarrollo empresarial y regional a través de iniciativas como ProSantander.

En sus últimos años encontró en las páginas de Vanguardia un espacio para expresar sus posiciones sobre la política nacional, las decisiones gubernamentales y los proyectos que consideraba determinantes para el futuro de Santander.

Su última publicación no fue una semblanza personal ni una despedida. Fue una reflexión sobre el desarrollo del país y, especialmente, un llamado a los dirigentes regionales para que no dejaran por fuera las necesidades del departamento de las grandes decisiones nacionales.