La carta que Abelardo De La Espriella envió a todo su gabinete, en la que les recuerda el rumbo político de su Gobierno y cuestiona la cercanía con los medios tradicionales, los gremios y los empresarios, fue calificada por Andrés Caro, director de la Fundación Estado Derecho y columnista de La Silla Vacía, como un mensaje que va más allá de un llamado de atención a los funcionarios.

Durante una entrevista, Caro cuestionó el tono y la narrativa del documento, al considerar que el presidente plantea su llegada al poder como una ruptura en la historia política del país y establece una división entre su Gobierno y sectores que identifica como parte de las fuerzas tradicionales.

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“Me pareció un poco la carta de un loco, si le soy sincero, en el sentido de que es una carta que presenta una narrativa megalómana de la historia de Colombia”, afirmó.

¿Qué cuestionó Andrés Caro sobre la carta de De La Espriella?

El columnista señaló que el documento presenta la elección presidencial como el inicio de un nuevo orden político, al que el mandatario se refiere como el ‘orden del Tigre’. En ese mensaje, De La Espriella les recuerda a sus ministros que deben mantener las convicciones que, según él, llevaron a su triunfo electoral.

Caro consideró que la carta también tiene un propósito de exposición pública y no únicamente de comunicación interna con los funcionarios. “Yo creo que es un regaño para el gabinete y un acto público. Mi intuición sería, sin saberlo, que la carta la filtró el mismo Gobierno”, sostuvo.

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Además, calificó el documento como un acto de propaganda y cuestionó la construcción de una narrativa que ubica a los medios de comunicación, empresarios, gremios y políticos tradicionales como adversarios del proyecto político.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

¿Por qué preocupa el discurso contra los medios y los gremios?

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Caro manifestó preocupación por los señalamientos que se hacen contra estos sectores y advirtió que no deben ser presentados como enemigos del Gobierno. Recordó que los medios tienen la función de investigar, cuestionar a los funcionarios y buscar información, mientras que los gremios representan intereses de diferentes sectores económicos.

“Demonizarlos es una petición de principio en la que no podemos caer”, señaló el columnista, quien calificó ese tipo de discurso como una amenaza para el funcionamiento institucional.

También alertó sobre el efecto que pueden tener los señalamientos contra periodistas y medios de comunicación. “Yo no creo que uno tenga que estar contento con un Gobierno que estigmatiza la prensa, así ese Gobierno sea muy bueno”, afirmó.

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Para Caro, el debate sobre la carta también plantea interrogantes sobre la relación del presidente con las instituciones, la discusión pública y la manera en que el Gobierno enfrenta las decisiones que pueden resultar impopulares.