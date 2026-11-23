El ataque con drones en Cúcuta contra el Comando de Policía de Norte de Santander dejó tres personas lesionadas y más de 60 viviendas averiadas en la madrugada de este lunes 23 de noviembre. Así lo informó el secretario de Seguridad del departamento, coronel (r) George Quintero, quien inspeccionó el lugar y aseguró que las autoridades analizan la posible responsabilidad del ELN. Ese grupo armado ya atacó esa misma sede policial el pasado 1 de agosto.

En diálogo con Mañanas Blu, el funcionario explicó que la Policía y la Fiscalía trabajan en el lugar desde las 3:00 de la madrugada, aproximadamente la hora del atentado contra el comando de Policía. Según su reporte, entre los lesionados hay dos adultos, un hombre y una mujer, y un menor de edad, afectados por los gases y los escombros que dejaron las explosiones.

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"El balance que tenemos en este momento son más de 60 viviendas averiadas que quedan a escasos 20 metros del comando de la policía, 3 personas lesionadas", detalló Quintero, quien calificó la situación como "lamentable".

Daños en viviendas, negocios y un hotel en Cúcuta

El secretario de Seguridad señaló que las afectaciones se concentraron en vidrios, puertas y negocios de un sector con alto movimiento comercial. La zona funciona como paso hacia la central de abastos más importante de Norte de Santander, situada a unos 50 metros del lugar del ataque.



Uno de los inmuebles más afectados fue un hotel llamado Vicar, ubicado junto a la estación. Quintero indicó que el establecimiento recibió toda la carga explosiva y que todos sus vidrios resultaron destruidos por la onda. "Afortunadamente y milagrosamente no se presentó una situación bastante grave", afirmó.

Durante la inspección, las autoridades también atendieron una alerta por posibles explosivos cerca del lugar del atentado. De acuerdo con el funcionario, la Policía verificaba esa información en medio del temor de los habitantes de la zona.

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¿El ELN está detrás del ataque con drones en Cúcuta?

Consultado sobre la autoría, el coronel Quintero aclaró que aún no hay una confirmación oficial. Recordó, sin embargo, el antecedente más reciente contra la misma instalación: "En este momento, verdad que no le puedo decir. Están trabajando los últimos hechos que se han presentado, inclusive el del 1 de agosto, que se presentó a este mismo comando de policía, fue el ELN".

El secretario consideró "muy probable" que exista una conexión entre este hecho y otros ataques recientes en la región. Entre ellos mencionó el registrado en la tarde del domingo contra la estación de Policía de Campo Dos, en Tibú, donde, según dijo, fueron lanzadas cinco granadas.

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Quintero también advirtió sobre el alcance del atentado: "Creería que es el primer atentado a nivel nacional en una ciudad capital donde se presenta esta situación". Hasta ahora, los ataques con drones explosivos en el departamento se habían concentrado en zonas rurales, especialmente en el Catatumbo.

Equipos antidrones evitaron una tragedia mayor

Sobre la capacidad de las autoridades para contener este tipo de ataques, el funcionario aseguró que en el mundo no existe una solución definitiva. "La tecnología con relación al tema de los drones, no hay en este momento a nivel mundial la varita mágica que pueda, de alguna otra forma, contrarrestar eso", sostuvo.

De acuerdo con Quintero, el Gobierno nacional entregó pistolas antidrones y otros equipos, mientras que otras herramientas siguen en proceso de compra. Según explicó, estos dispositivos están en manos de la Brigada 30, la Segunda División, la Fuerza de Tarea Vulcano, la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Departamento de Policía de Norte de Santander.

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El secretario confirmó que esos equipos fueron utilizados durante el ataque, aunque no entregó detalles por razones de inteligencia. "Si no fuese por esos equipos, las cosas hubiesen sido peor acá en esta zona", afirmó. Quintero también reconoció la dificultad de proteger todo el territorio: "Ayer fueron 5, esta mañana también fueron 5 acá. Y en diferentes partes del departamento. Es bastante complejo tener una cobertura total frente a esa tecnología de ataques".

Cierres viales y medidas de seguridad alrededor del comando

El funcionario explicó que el comando fue construido cuando esa zona estaba en las afueras de Cúcuta. Con el crecimiento de la ciudad y del comercio, quedó rodeado de viviendas, hoteles y negocios. Como medida de protección, la Policía ha cerrado vías de acceso a unas dos cuadras de la sede, lo que ha generado congestión e incomodidad entre los habitantes. "Desafortunadamente, frente a ese tema de aire, un ataque es impresionante", señaló Quintero.

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Impacto económico de la violencia en Norte de Santander

El secretario advirtió que la crisis de seguridad también golpea la economía del departamento. Según explicó, los toques de queda y los cierres de establecimientos ordenados por las autoridades han traído "problemáticas complejas" que ya empiezan a sentirse en la región.

Guerra entre el ELN y las disidencias de las FARC

Al ser consultado por las razones de la ofensiva, Quintero recordó que el departamento completa casi 23 meses de afectaciones por el enfrentamiento entre el ELN y las FARC, una disputa que, según afirmó, responde a intereses en la frontera, los cultivos ilícitos y las economías ilegales. Así lo resumió: "Todo eso es un fortín para aquellos delincuentes que se quieren fortalecer en la parte económica. Tenemos secuestro, tenemos extorsión".

El funcionario destacó también los resultados de la Fuerza Pública en el departamento, entre ellos tres bombardeos, capturas y desmovilizaciones de integrantes de grupos armados. Aun así, lamentó que la confrontación continúe: "Esta guerra sigue desafortunadamente, y ya está afectando es a la comunidad, no solamente a la fuerza pública".

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La Policía y la Fiscalía continúan con las labores de investigación para establecer la autoría del atentado con drones en Cúcuta, que se suma a otros ataques contra la Fuerza Pública en Norte de Santander.