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Blu Radio  / Nación  / Cuatro policías heridos en dos atentados en Norte de Santander

Cuatro policías heridos en dos atentados en Norte de Santander

Uno de los ataques con explosivos ocurrió en Cúcuta y obligó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad para esclarecer lo ocurrido y evaluar posibles medidas.

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