Cuatro policías heridos en dos atentados en Norte de Santander

El hecho se registró hacia las 6:30 de la mañana de este sábado en el Anillo Vial Oriental, a la altura del sector Prados del Este. Una fuerte explosión, que se escuchó en varios puntos de la ciudad e incluso en zona de frontera, generó alarma entre los habitantes. Algunos residentes reportaron afectaciones en viviendas cercanas tras el impacto.

De manera preliminar, se conoció que el ataque se produjo cuando una patrulla del Departamento de Policía Norte de Santander se movilizaba por este corredor vial y fue impactada por la detonación de una carga explosiva.

La Policía Metropolitana de Cúcuta confirmó que el intendente Elkin Fabián García Patiño, quien conducía el vehículo, resultó levemente herido. El uniformado fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica y posteriormente fue dado de alta.

Tras este hecho, las autoridades rechazaron lo ocurrido, avanzan en las investigaciones y reiteraron el llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita dar con los responsables.



Horas después, se registró un segundo atentado en el municipio de Ragonvalia, también en Norte de Santander, donde una patrulla de la Policía fue atacada en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según información preliminar, hombres armados sin identificar habrían atacado el vehículo en el que se movilizaban los uniformados. El reporte inicial indica que tres policías resultaron heridos, aunque las autoridades aún no han entregado un balance oficial ni detalles sobre los responsables.

Un segundo ataque se reporta contra la fuerza pública en el departamento de Norte De Santander. Tres policías resultaron heridos en el municipio de Ragonvalia tras la activación de un artefacto explosivo. En ese momento están siendo atendidos en un centro asistencial. pic.twitter.com/xkcogwgXuR — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 11, 2026

Este nuevo ataque se suma al ocurrido en Cúcuta y eleva a cuatro el número de uniformados heridos en el departamento en una misma mañana, en hechos que son investigados por las autoridades.